南投九九峰園區 薰衣草森林預告3月9日正式試營運

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
南投九九峰園區規劃自法國引進，台灣唯一氦氣球高空體驗作為園區亮點之一。3D示意圖/業者提供
薰衣草森林集團26日宣布，位於南投的全新園區—「薰衣草森林南投九九峰園區」，將採分階段方式開放體驗，並預計於3月9日正式啟動試營運。薰衣草森林指出，整體園區定位為適合全齡旅客，可安排半日至一日停留的生活提案型旅遊園區。

薰衣草森林集團深耕地方及生活休閒產業20多年，始終以「幸福與療癒」療癒大眾。旗下品牌跨足餐飲、旅宿、觀光、選物等產業領域。

而占地4.9公頃的薰衣草森林南投九九峰園區以療癒生活、自然地景為核心，結合策展、餐飲空間、心之芳庭婚宴、環境教育、導覽與選物等多元體驗與設施，更有以南投在地特色物產打造的伴手禮品店。

值得一提的是，南投九九峰園區規劃自法國引進，台灣唯一氦氣球高空體驗作為園區亮點之一，與巴黎奧運同款型的Aerophile超輕型氦氣球，繫留高度最高可達300公尺，讓旅人能以不同視角感受世界級九九峰地景樣貌。還有北海道知名獨立咖啡MORIHICO. 森彥咖啡，也將在此開設首家海外店。

薰衣草森林指出，整體園區定位為適合全齡旅客，可安排半日至一日停留的生活提案型旅遊園區，希望提供一種可以放慢腳步、慢慢過一天，每一次來都有不同體會的旅遊方式。相關試營運內容與體驗資訊，將於後續陸續對外說明。

園區首階段將開放「限額預約制體驗」，於2月11日至2月14日，作為正式試營運前的暖身期，免費招待草屯鎮民與南投縣民入園體驗。

自2月17日起至3月8日，園區亦將持續以預約制體驗方式開放，開放一般旅人在限定名額之下，率先感受南投九九峰園區的規劃與動線體驗，希望藉由預約體驗的幸運民眾，獲得第一手回饋與建議，讓園區能持續調整與提升，期許讓園區正式試營運時，提供更完善的服務。

薰衣草森林指出，2月開放階段皆屬預約制體驗期間，相關服務與體驗內容將依實際營運狀況逐步調整，正式試營運將自3月9日起啟動，相關資訊將以薰衣草森林官方公告為準。

「薰衣草森林南投九九峰園區」預計於3月9日正式啟動試營運。業者提供
生活 療癒 旅遊

