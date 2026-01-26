彰化芳苑服務貼心 大型二手家具免費送清潔隊還免費運到家

歲末年終家戶大掃除常清理出不需要的家具，彰化縣芳苑鄉化線上為實體，首度舉辦二手家具免費搬，有鄉民看上一組二加三人座沙發，清潔隊送到家；去年設置二手家具線上平台的員林市，春節前將沿用相同模式開放民眾免費交流。

各鄉鎮市清潔隊收到廢棄家具，有的加以整理後拍賣，例如埤頭鄉清潔隊「舊愛變新寵」，有的檢查堪用就載往彰化縣廢棄家具集中修復站，例如溪湖鎮清潔隊，有的建置平台開放民眾免費拿取，例如員林市公所。芳苑鄉過去也放在線上平台供民眾免費拿取，今年改為實體贈送，在芳苑鄉文化活動中心展示約60件舊家具和10多件絨毛玩具，都經芳苑鄉清潔隊修繕。

鄉長林保玲今表示，收到廢棄家具品項繁多，從兒童學步手推車、全組沙發、輪椅到護理床，護理床全新，民眾沒上網拍賣而是捐給鄉公所轉送其他需要的人，相當有愛心，經鄉民參觀和挑選，小小兵、卡娜赫拉等絨毛玩具幾乎被拿光，半數家具被挑走，全組沙發、書櫃等物件較大，由清潔隊載運送到家；今活動結束仍繼續服務，民眾無法載運的清潔隊一樣免費載運。

員林市清潔隊長張道強說，員林市去年成立二手家具線上平台，開放民眾PO家具圖文，員林市清潔隊不修繕舊家具，有需要的自行聯絡和搬運，流通率約六成，今年2月8日將在員林國宅旁設置二手家具臨時站，開放民費免費拿取舊家電、家具等用品。

埤頭鄉清潔隊去年舉辦「舊愛變新寵」之後收到的舊家具，維修後暫放清潔隊，今年3月15日將搬運到縣立體育場舉辦的大型環保活動展售。環保局表示，二手家具是活動的一環，展示彰化縣資源回收成效，並為二手家具再創一個交流管道。