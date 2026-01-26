彰化芳苑服務貼心 大型二手家具免費送清潔隊還免費運到家

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

歲末年終家戶大掃除常清理出不需要的家具彰化縣芳苑鄉化線上為實體，首度舉辦二手家具免費搬，有鄉民看上一組二加三人座沙發，清潔隊送到家；去年設置二手家具線上平台的員林市，春節前將沿用相同模式開放民眾免費交流。

各鄉鎮市清潔隊收到廢棄家具，有的加以整理後拍賣，例如埤頭鄉清潔隊「舊愛變新寵」，有的檢查堪用就載往彰化縣廢棄家具集中修復站，例如溪湖鎮清潔隊，有的建置平台開放民眾免費拿取，例如員林市公所。芳苑鄉過去也放在線上平台供民眾免費拿取，今年改為實體贈送，在芳苑鄉文化活動中心展示約60件舊家具和10多件絨毛玩具，都經芳苑鄉清潔隊修繕。

鄉長林保玲今表示，收到廢棄家具品項繁多，從兒童學步手推車、全組沙發、輪椅到護理床，護理床全新，民眾沒上網拍賣而是捐給鄉公所轉送其他需要的人，相當有愛心，經鄉民參觀和挑選，小小兵、卡娜赫拉等絨毛玩具幾乎被拿光，半數家具被挑走，全組沙發、書櫃等物件較大，由清潔隊載運送到家；今活動結束仍繼續服務，民眾無法載運的清潔隊一樣免費載運。

員林市清潔隊長張道強說，員林市去年成立二手家具線上平台，開放民眾PO家具圖文，員林市清潔隊不修繕舊家具，有需要的自行聯絡和搬運，流通率約六成，今年2月8日將在員林國宅旁設置二手家具臨時站，開放民費免費拿取舊家電、家具等用品。

埤頭鄉清潔隊去年舉辦「舊愛變新寵」之後收到的舊家具，維修後暫放清潔隊，今年3月15日將搬運到縣立體育場舉辦的大型環保活動展售。環保局表示，二手家具是活動的一環，展示彰化縣資源回收成效，並為二手家具再創一個交流管道。

家具 環保局 彰化

