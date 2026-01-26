中市替代役公益服務2788件 中市府：擴大公益影響力

台中市政府積極推動替代役公益服務，截至目前服務案件數累計高達2788件，榮登全國第一、六都之冠。民政局長吳世瑋表示，期許未來持續精進服務品質，結合役男專長與在地需求，讓每一分服務都能真正回應市民所需，擴大公益影響力。

吳世瑋指出，替代役不僅是國家賦予的責任，更是年輕世代投入社會、學習付出的重要歷程，目前台中市共有211位家庭因素替代役男服勤，市府整合各區公所役男資源，推動獨居長者居家關懷、弱勢學童假期與課後照顧、社區環境美化及公益捐血等多元服務，讓替代役成為城市最溫暖、最可靠的力量，也期盼拋磚引玉，號召更多市民共同投入公益行列，攜手打造更幸福、更有溫度的台中。

此外，市府重視服役期間不幸因公受傷人員的照顧，除每年發給三節慰問金及生活安養津貼外，更遴選具醫學、復健、心理、社工等專長的替代役男，提供就醫復健陪伴與生活協助，每年服務逾300人次，落實役男與市民雙重照顧。