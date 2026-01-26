中市替代役公益服務2788件 中市府：擴大公益影響力

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市政府積極推動替代役公益服務，截至目前服務案件數累計高達2788件，榮登全國第一、六都之冠。圖／台中市民政局提供
台中市政府積極推動替代役公益服務，截至目前服務案件數累計高達2788件，榮登全國第一、六都之冠。民政局長吳世瑋表示，期許未來持續精進服務品質，結合役男專長與在地需求，讓每一分服務都能真正回應市民所需，擴大公益影響力。

吳世瑋指出，替代役不僅是國家賦予的責任，更是年輕世代投入社會、學習付出的重要歷程，目前台中市共有211位家庭因素替代役男服勤，市府整合各區公所役男資源，推動獨居長者居家關懷、弱勢學童假期與課後照顧、社區環境美化及公益捐血等多元服務，讓替代役成為城市最溫暖、最可靠的力量，也期盼拋磚引玉，號召更多市民共同投入公益行列，攜手打造更幸福、更有溫度的台中。

此外，市府重視服役期間不幸因公受傷人員的照顧，除每年發給三節慰問金及生活安養津貼外，更遴選具醫學、復健、心理、社工等專長的替代役男，提供就醫復健陪伴與生活協助，每年服務逾300人次，落實役男與市民雙重照顧。

民政局表示，台中市替代役男平時接受完整的防救災及公共服務訓練，並全數取得初級緊急救護技術員（EMT-1）、防災士及志願服務結業證書三項證照，具備即時協助民眾與支援公共事務的專業能力。其中，家庭因素替代役男本身肩負照顧家人責任，對長者、身心障礙者及弱勢族群的處境更能感同身受，並以同理心與行動力投入社會關懷，透過陪伴、協助與守護，將服兵役的責任轉化為實質而溫暖的公益行動，成為社會中穩定且值得信賴的支持力量。

替代役男 公益 台中市

