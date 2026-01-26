中市廚餘機申請退件7成多…問題都出在這項文件 市府稱已簡化申請

台中市廚餘機補助申請的首波1萬台雖受到市民歡迎，很快就被搶申請一空，但卻有高達7成多的申請案被退件，須再補件。經發局表示，問題出在所附的保固書不符規定，目前已通知申請民眾補件。至於是否還有第二波，經發局表示，目前市面廚餘機已經缺貨，為避免即使想申請也沒有貨，目前暫不推出，但不排除會推第二波。

經發局公用事業科長王肇強說，要求須附保固書，是因為保固書上有製造號號、型號和購買日期等，等於是廚餘機的身分證。有了保固書可以證明市民的確有購買，且可以避免重複申請和轉賣。目前缺此證的都以資料不符分批退件，但因為有的公司保固書格式實在太過簡單，無法提供相關資料，因此申請民眾只需要發來兩張廚餘機的照片即可算數，目前陸續作業中。

對於有民代建議何不直接由廠商代民眾申請，民眾只要直接接洽廠商購買即可？王肇強說，因為此補助是針對市民，須檢附購買者的戶籍資料或身分證，若由廠商代為申請，申請市民的個資恐會因此外洩。而且若是改為由廠商代辦，此補助等於是補助廠商，恐還會衍生其他行銷面的問題。因此民代的建議目前僅做參考，尚不能付諸實施。

王肇強說，補助申請都以線上進行，該有的簡化措施都在做，例如申請民眾有了戶籍謄本就不必再附上身分證，希望能夠便民。市府也不排除會再推第二波補助，但尚未確定的時間。