立院經委會台中考察 民代爭取梧棲大樓整修、雅潭灌溉整治

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院經濟委員會今天到台中考察農業建設，召委立委楊瓊瓔爭取，梧棲農會文化產業大樓整修工程經費由農業部補助6成、農業局配合2成，梧棲區農會自負2成。記者游振昇／攝影
立法院經濟委員會今天到台中考察農業建設，召委立委楊瓊瓔爭取，梧棲農會文化產業大樓整修工程經費由農業部補助6成、農業局配合2成，梧棲農會自負2成。

另外，潭子、大雅間「三十五分線」灌溉溝渠整治，農田水利署也同意負擔經費配合辦理。楊瓊瓔表示，這兩項建設一項攸關公共安全、一項攸關區域環境再造，都是地方迫切需要的建設，將全力要求中央加速核定、盡速動工。

經濟委員會先會勘「梧棲農會文化產業大樓整修改善工程」，梧棲農會簡報指出，該產業文化大樓於民國86年1月落成，迄今已近30年，期間歷經921大地震及多次規模6以上地震，加上長年風雨侵蝕，建築外牆已嚴重老化，近年更頻繁發生磁磚剝落事故，甚至曾砸中停放在一樓的車輛，所幸尚未造成人員傷亡，已對公共安全構成威脅。

農會表示，因外牆磁磚脫落，部分牆面已無法有效阻擋豪雨，水氣滲入建築結構內部，恐導致鋼筋鏽蝕，長期下來影響結構安全。農業部說明，梧棲農會今年1月來函，原規劃總經費為3613萬元，農會尚未依程序先向市府提出申請，農業部農民輔導司已回函請其循正常行政流程辦理，目前僅先行「錄案」。

楊瓊瓔表示，梧棲農會文化產業大樓已出現危及公共安全的警訊，整修外牆不只是美觀問題，中央不應以程序為由延宕，要求盡速協助農會補齊行政程序。楊瓊瓔會中籲農業部正視梧棲農會文化產業大樓建築安全的急迫性，給予經費支持，避免等到發生意外才補救。經協調，農業部允諾補助60%、農業局配合20%，其餘由農會自籌。

經濟委員會轉往會勘「潭子區第三、第四公墓及大雅區第六公墓暨農田水利署台中管理處三十五分線整體環境改善規劃案」。台中市政府建設局簡報說明，潭子區第三、第四公墓綠美化已完成，大雅區第六公墓預計於115年辦理第一期工程，經費約1473萬元，為使串聯成完整綠地系統，建議同步改善夾在其間的「三十五分線」灌溉溝渠。

楊瓊瓔表示，第三、第四公墓與第六公墓之間，現有一條寬約3公尺、長約900公尺、由農田水利署台中管理處管轄的「三十五分線」，護岸為早期砌石結構，溝底長年淤積黑泥，應配合整體景觀綠美化工程一併進行改善，以縫合兩岸綠地，打造綠色親水廊道。

建設局初估所需經費約3200萬元，農業部政務次長黃昭欽表示，願意配合地方整體綠美化工程同步進行農水路整修，相關經費將由農田水利署負擔。

立法院經濟委員會今天到台中考察農業建設，召委立委楊瓊瓔爭取，梧棲農會文化產業大樓整修工程經費由農業部補助6成、農業局配合2成，梧棲區農會自負2成。記者游振昇／攝影
