台74線大里十九甲匝道今晚7時通車 她穿一身紅洋裝出席說「百感交集」

「台74線大里一交流道增設北出匝道改善工程（十九甲匝道）」今完工通車，經台74線前往大里十九甲地區和大里工業區的車輛不必再繞行平面道路或橋下迴轉，不僅改善區域交通動線，交通量減少約14％至18％，行車距離也可縮短約3.5公里，通勤時間則節省約20分鐘，預計今晚7時正式通車。

立委何欣純致詞時特別穿上10年前的一套紅色洋裝，並細數要建好一條路要經過種種的流程，甚至還有疫情，且花了10年才建好，心中百感交集，但要感謝地方里長、民代的共同爭取。她並期待交通部繼續以高架方式連結中投公路和國道三號高速公路，避免民眾要下了中投，經過迴轉再上國三，改善南台中交通。

副市長黃國榮致詞時代表市長盧秀燕感謝交通部為興建此案花了7億多元，市府則為徵收土地花了4千多萬元。而此案自胡志強市長時代就開始做可行性評估，至今才完工可說是好事多磨，但也特別感謝18個地主願意配合提供土地，讓工程能加速進行。

交通部長陳世凱細數近年已先後讓台74線草湖交流道、大里東昇里匝道完工，加上今天的十九甲匝道已花了17億元之外，台74線銜接國一的中清交流道也花了62億元，還有國道四號經豐原到潭子也接上了台74線，這一段也花了305億元。不僅如此，近來有民眾反映大雅到豐原這一段經常塞車，交通部還會投入168億元拓寬國道一號后里至大雅段，改善壅塞情形，也會讓大家更加便利。

他說，他經常回台中主持交通建設的完工，交通部對台中的努力大家可以看得到。中央蓋橋給大家過，未來和地方銜接的號誌等問題，還賴地方政府合作，一起打拚。