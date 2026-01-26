玖壹壹執筆寫台中馬年春聯曝光 再加碼兩款隱藏版春聯
迎接新年到來，台中市今年邀請在地天團玖壹壹執筆書寫春聯，共推出三款賀聯，除家戶版「馬上有錢」，還有隱藏版的「超級馬利」、「龍馬有春」。台中市長盧秀燕說，玖壹壹不只會唱歌作曲，還會寫書法，且書法寫得好極了，讓她大為驚豔，民眾得知後也超興奮、爭相索取。
台中市府今天舉行「迎新揮毫贈春聯」活動記者會，玖壹壹也出席，與盧秀燕一同揮毫。玖壹壹以融合嘻哈、流行與台語元素的創作風格廣受大眾喜愛，作品貼近生活、節奏鮮明，獲年輕族群支持。去年由台中市新聞局協力推動的「玖壹壹南北貳路音樂節」演唱會，兩天吸引超過10萬人次參與，展現超高人氣。
台中市今年邀請在地知名天團玖壹壹執筆，以公益性質為台中市書寫春聯。盧秀燕說，請玖壹壹試寫春聯，才發現他們書法寫得好極了，讓她嚇一大跳，洋蔥寫家戶版春聯「馬上有錢」，健志寫隱藏版「超級馬利」，春風則寫隱藏版「龍馬有春」，民眾得知後爭相索取。
秘書處指出，家戶版春聯「馬上有錢」預祝市民可以馬上賺大錢，由各區公所發給各家戶；另兩款隱藏版賀聯「超級馬利」和「龍馬有春」，則是希望市民新的一年無往不利、事事順心且年年有餘，採限量發送。玖壹壹三位團員在知名書法家指導下，將團員的個性風格創作到春聯字體當中，值得大家收藏。
另外，邀請台中去年全國語文競賽寫字項目國小學生組特優得主林彥睿及黃彥翔，書寫單字春聯「春」與「福」，象徵欣欣向榮、福氣來到的好兆頭，也彰顯台中在藝文教育發展上的成果。
秘書處表示，創意春聯、紅包袋和10元紅包福袋，都以馬造型設計的主視覺為主。除10元紅包福袋外，創意春聯、單字春聯及紅包袋，即日起民眾可到市府台灣大道新市政服務中心及陽明市政大樓服務中心限量索取，10元紅包福袋則另行公佈領取地點。
