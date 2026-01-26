豐原年前伴手禮嘉年華 糕餅手作300人體驗31日登場

結合糕餅展售與文化體驗的「2026豐原糕餅手作嘉年華」將於31日登場；台中市經發局今天表示，今年推出限量300名糕餅手作DIY體驗活動，深化民眾對糕餅文化認識。

台中市經濟發展局今天在市府舉辦「2026豐原糕餅手作嘉年華」宣傳活動，公布31日下午1時起將在豐原區博愛街登場，現場集結30家業者及十大伴手禮店家的伴手禮，歡迎大家前來參觀選購。

經發局副局長林敏棋致詞表示，台中擁有糕餅之都美譽，豐原更是台中糕餅文化重要發源地，百年老店齊聚，市府自2023年以「糕餅發源地、體驗糕餅樂趣」為主題推出相關活動，深獲民眾好評，無論在製作技術、創意表現或風味品質，都展現深厚底蘊。

在31日嘉年華活動中，林敏棋說，今年特別邀請代表傳承1甲子精神的小林煎餅、開創派點風潮的薔薇派及強調職人精神的柳川屋手作烘焙，共同帶領民眾深入體驗台中糕餅文化的傳承價值。

經發局說明，31日活動從下午1時到晚間7時，現場活動包括用500元就能買到600元消費券、消費滿500元送限量鑰匙圈並參加摸彩，獎品有廚餘機、液晶電視等；還有消費滿3000元送限量活動紀念品等。

此外，經發局表示，今年再度推出限量300名糕餅手作DIY體驗活動，分6梯次進行，每梯次50人，於體驗前30分鐘在服務台發放號碼牌，每人限領1張，發完為止。