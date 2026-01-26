彰化再開放帶狀疱疹疫苗預約 搭帳篷供長輩坐著排隊

快訊

中央社／ 彰化26日電

彰化縣衛生局今天再度開放長輩預約接種帶狀疱疹疫苗，雖在下午才開放預約，不過仍有長輩上午就在衛生所前排隊；衛生局也擔心天冷，在衛生所前搭帳篷供長輩坐著排隊等待。

彰化縣政府自購2萬劑帶狀疱疹疫苗，補助長輩接種，20日首日開放第1期預約即額滿，衛生局宣布，施打意願遠超過預期，由於接種踴躍，26日起帶狀疱疹疫苗全數開放預約登記至額滿為止，預約時間則改為每天下午1時30分開始發放號碼牌，希望長者用餐完再前往預約。

衛生局今天再度開放預約帶狀疱疹疫苗，雖然下午才開始預約，不過仍有長輩提早來排隊，像是在彰化市南西北區衛生所，有長輩聲稱昨晚就來排隊；衛生所擔心長輩身體狀況，也在衛生所前搭設帳篷及放置椅子，讓長輩們可以先坐著排隊等待。

衛生局說明，各鄉鎮衛生所疫苗配額依人口比例分配，彰化市南西北區596個名額最多，員林市439個次之，和美鎮294個居第三；此外，為照顧偏遠地區長輩，大城、芳苑、竹塘等交通不便區域，特別保留名額供設籍當地長輩優先預約，以落實公平性。

