快訊

黎巴嫩呼叫器連爆案13外國人跨海求償金阿波羅公司 法院駁回理由曝

長照壓力女毆打罹癌父致死 二審翻供為何恐被判更重？

伊朗國家資訊網路如何變成數位鐵幕？細數歷年斷網演進

台中大甲經國路1866巷水患將解決 民代會勘爭取1700萬拓寬斷面

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中大甲經國路1866巷因地勢低窪，灌溉溝渠狹窄常淹水，立法院副院長江啟臣等人今天到場會勘。記者游振昇／攝影
台中大甲經國路1866巷因地勢低窪，灌溉溝渠狹窄常淹水，立法院副院長江啟臣等人今天到場會勘。記者游振昇／攝影

台中大甲經國路1866巷因地勢低窪、灌溉溝渠狹窄，每遇強降雨必淹水，立法院副院長江啟臣去年8月接獲台中市議員李文傑陳情後，半年內成功向中央爭取溝渠改善預算共1700萬元，由農業部農田水利署負責總工程經費七成、中市府三成，預計今年五月發包，各單位今天現場會勘。

台中大甲經國路1866巷的灌溉溝渠狹窄導致淹水問題困擾地方已久，江啟臣表示，近年因氣候變遷，使強降雨頻率增加，早期設計時斷面過於狹窄，已難負荷，未來會透過溝渠改善與拓寬工程來增加排水量，期能徹底根治水患。

江啟臣表示，他去年8月接獲市議員李文傑服務處反映當地水患問題後，邀集相關單位現勘並積極向中央爭取經費，近日1700萬元總工程經費已經核定，由中央補助七成1190萬元，其餘510萬元由市府負擔。

市議員李文傑表示，相信工程完工後能有效改善排水機能，地方最盼望的就是「住得安心」，盼工程如質如期完成，讓鄉親徹底擺脫淹水陰影；他感謝江啟臣副院長、台中市水利局長范世億共同展現解決地方問題的決心，短短半年內就協助工程推展，以高效率協助改善地方淹水問題。

大甲區孟春里長黃湘榕表示，當地每逢強降雨積水嚴重，甚至威脅周遭住戶的建物安全，成為居民的惡夢，謝謝江副院長、李文傑議員協助，改善地方淹水問題。

慈福福德祠理事長張榮河說，過去淹水讓居民財產損失慘重，李文傑議員多次現勘，並在江啟臣副院長、水利局合力爭取經費下，讓水患可以解決，盼工程完工後，能讓鄉親擺脫夢魘。

水利局長范世億表示，此項改善工程將採「加設箱涵」方式拓寬排水斷面，解決水患困擾，規劃在道路下方新設箱涵，增加排洪能力。農田水利署台中管理處副處長何廷祥表示，這次謝謝江副院長協助爭取中央預算，才能這麼快促成這項改善工程。

江啟臣提醒施工期間已要求水利局務必妥善規劃，將住戶安全、交通與生活影響降至最低；范世億表示，目前預計5月完成設計並發包，工期約210日，市府會努力提早完工；施工期間除加強鄰房安全監測與確保居民出入便利，將提前協調管線單位遷移，避免因二次施工延誤進度。

台中大甲經國路1866巷因地勢低窪，灌溉溝渠狹窄常淹水，立法院副院長江啟臣等人今天到場會勘。記者游振昇／攝影
台中大甲經國路1866巷因地勢低窪，灌溉溝渠狹窄常淹水，立法院副院長江啟臣等人今天到場會勘。記者游振昇／攝影
台中大甲經國路1866巷因地勢低窪，灌溉溝渠狹窄常淹水，立法院副院長江啟臣等人今天到場會勘。記者游振昇／攝影
台中大甲經國路1866巷因地勢低窪，灌溉溝渠狹窄常淹水，立法院副院長江啟臣等人今天到場會勘。記者游振昇／攝影

江啟臣 淹水 議員

延伸閱讀

不等台中市長人選了 藍營台中這選區想選議員2新人全力衝刺

影／台中市長參選人未定 江啟臣：很多支持者和議員參選者心情焦慮

國民黨訂2月6日再協調台中市長人選 江啟臣：能不能快一點

藍營台中市長人選未定引基層焦慮 江啟臣、楊瓊瓔鎖定市場爭支持

相關新聞

台中大甲經國路1866巷水患將解決 民代會勘爭取1700萬拓寬斷面

台中大甲經國路1866巷因地勢低窪、灌溉溝渠狹窄，每遇強降雨必淹水，立法院副院長江啟臣去年8月接獲台中市議員李文傑陳情後...

民眾多正面看待創意號誌 提升道安 專家：應搭配改善工程

除了小綠人大變身，各地常有創意交通號誌標線，多數都「曇花一現」隨熱度消散。專家認為，特殊的號誌能吸引注意，可避免行人低頭...

台中行人號誌吸睛 盼減少低頭族

新的一年，台中市交通號誌換新面貎，台灣大道、文心路等重要路口，行人號誌燈上的「小綠人」，陸續被史努比取代，市民直呼可愛。...

超美！南投杉林溪10萬株鬱金香大爆發 還有1大看點快來參觀

時序入冬，南投杉林溪森林生態園區栽種超過10萬株鬱金香怒放大爆發，葉牡丹盛開也是一大看點，色彩繽紛，十分夢幻，園方預估至...

豐原拔蘿蔔小小農夫體驗營 300多位親子下田同歡

豐原白沙屯媽祖文化協進會今天在豐原區一處農田舉辦拔蘿蔔小小農夫體驗營，300多名親子參加，大家拔完蘿蔔都可免費帶回家，現...

傳承臺灣工藝之父精神 工藝中心70週年「工藝遶境」盛大啟航

國立臺灣工藝研究發展中心（以下稱工藝中心）於本月份盛大啟動「工藝遶境」，慶祝成立70週年。「工藝遶境」從工藝中心總部所在地南投出發，依序至臺北、彰化、臺東、臺南、新竹等六個地點，透過重新爬梳工藝中心7

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。