台中大甲經國路1866巷水患將解決 民代會勘爭取1700萬拓寬斷面

台中大甲經國路1866巷因地勢低窪、灌溉溝渠狹窄，每遇強降雨必淹水，立法院副院長江啟臣去年8月接獲台中市議員李文傑陳情後，半年內成功向中央爭取溝渠改善預算共1700萬元，由農業部農田水利署負責總工程經費七成、中市府三成，預計今年五月發包，各單位今天現場會勘。

台中大甲經國路1866巷的灌溉溝渠狹窄導致淹水問題困擾地方已久，江啟臣表示，近年因氣候變遷，使強降雨頻率增加，早期設計時斷面過於狹窄，已難負荷，未來會透過溝渠改善與拓寬工程來增加排水量，期能徹底根治水患。

江啟臣表示，他去年8月接獲市議員李文傑服務處反映當地水患問題後，邀集相關單位現勘並積極向中央爭取經費，近日1700萬元總工程經費已經核定，由中央補助七成1190萬元，其餘510萬元由市府負擔。

市議員李文傑表示，相信工程完工後能有效改善排水機能，地方最盼望的就是「住得安心」，盼工程如質如期完成，讓鄉親徹底擺脫淹水陰影；他感謝江啟臣副院長、台中市水利局長范世億共同展現解決地方問題的決心，短短半年內就協助工程推展，以高效率協助改善地方淹水問題。

大甲區孟春里長黃湘榕表示，當地每逢強降雨積水嚴重，甚至威脅周遭住戶的建物安全，成為居民的惡夢，謝謝江副院長、李文傑議員協助，改善地方淹水問題。

慈福福德祠理事長張榮河說，過去淹水讓居民財產損失慘重，李文傑議員多次現勘，並在江啟臣副院長、水利局合力爭取經費下，讓水患可以解決，盼工程完工後，能讓鄉親擺脫夢魘。

水利局長范世億表示，此項改善工程將採「加設箱涵」方式拓寬排水斷面，解決水患困擾，規劃在道路下方新設箱涵，增加排洪能力。農田水利署台中管理處副處長何廷祥表示，這次謝謝江副院長協助爭取中央預算，才能這麼快促成這項改善工程。