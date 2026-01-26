民眾多正面看待創意號誌 提升道安 專家：應搭配改善工程

除了小綠人大變身，各地常有創意交通號誌標線，多數都「曇花一現」隨熱度消散。專家認為，特殊的號誌能吸引注意，可避免行人低頭滑手機，關鍵在於普及度；不過，實際成效缺乏科學實證檢驗。

各縣市在紅綠燈號誌加創意，吸引低頭族成效還待檢驗，逢甲大學運輸與物流學系專任助理教授洪百賢指出，行人號誌加入創意元素，理論上確實能吸引注意力，降低行人等燈時低頭滑手機的比率，從行為面來看「有其合理性」，但目前國內尚未有完整統計，仍有待長期觀察與研究。

本報記者實際走訪台灣大道沿線，不少民眾對史努比號誌抱持正面態度。帶著孩子等紅燈的林小姐說，孩子會主動提醒「史努比要走了」，反而更專心看燈號，「至少不會吵著要滑手機」。也有上班族陳先生認為，創意號誌讓通勤路線多了點樂趣，「等紅燈比較不煩」。

不過，也有用路人直言，道路安全關鍵仍在整體設計。一名機車騎士指出，「號誌再可愛，轉彎車不禮讓還是很危險」，希望市府把重點放在縮短行人等待時間、改善路口視距與轉角設計。

彰化社頭鄉的「襪子芭樂」號誌，則結合在地名產與交通改善工程，在增設創意燈號的同時，也同步重鋪路面、調整車道，並保留讀秒、小綠人與安全提醒文字。社頭鄉長蕭浚二強調，創意只是輔助，真正的目的仍是讓用路人「看得懂、來得及、走得安全」。

專家認為，創意交通號誌若能搭配工程改善與完整宣導，才可能對道路安全產生實質效果；否則，容易淪為短期打卡亮點，而非長期解方。在「可愛」與「安全」之間，創意號誌能走多遠，仍有待時間與數據驗證。