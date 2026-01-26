聽新聞
0:00 / 0:00

民眾多正面看待創意號誌 提升道安 專家：應搭配改善工程

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市台灣大道、文心路等重要路口，行人號誌燈上換成了史努比。圖／台中市政府提供
台中市台灣大道、文心路等重要路口，行人號誌燈上換成了史努比。圖／台中市政府提供

除了小綠人大變身，各地常有創意交通號誌標線，多數都「曇花一現」隨熱度消散。專家認為，特殊的號誌能吸引注意，可避免行人低頭滑手機，關鍵在於普及度；不過，實際成效缺乏科學實證檢驗。

各縣市在紅綠燈號誌加創意，吸引低頭族成效還待檢驗，逢甲大學運輸與物流學系專任助理教授洪百賢指出，行人號誌加入創意元素，理論上確實能吸引注意力，降低行人等燈時低頭滑手機的比率，從行為面來看「有其合理性」，但目前國內尚未有完整統計，仍有待長期觀察與研究。

本報記者實際走訪台灣大道沿線，不少民眾對史努比號誌抱持正面態度。帶著孩子等紅燈的林小姐說，孩子會主動提醒「史努比要走了」，反而更專心看燈號，「至少不會吵著要滑手機」。也有上班族陳先生認為，創意號誌讓通勤路線多了點樂趣，「等紅燈比較不煩」。

不過，也有用路人直言，道路安全關鍵仍在整體設計。一名機車騎士指出，「號誌再可愛，轉彎車不禮讓還是很危險」，希望市府把重點放在縮短行人等待時間、改善路口視距與轉角設計。

彰化社頭鄉的「襪子芭樂」號誌，則結合在地名產與交通改善工程，在增設創意燈號的同時，也同步重鋪路面、調整車道，並保留讀秒、小綠人與安全提醒文字。社頭鄉長蕭浚二強調，創意只是輔助，真正的目的仍是讓用路人「看得懂、來得及、走得安全」。

專家認為，創意交通號誌若能搭配工程改善與完整宣導，才可能對道路安全產生實質效果；否則，容易淪為短期打卡亮點，而非長期解方。在「可愛」與「安全」之間，創意號誌能走多遠，仍有待時間與數據驗證。

延伸閱讀

健保去年滿意度達92％ 關鍵之一新藥、新科技納保 專家：勿自我催眠

麥寮鄉運動公園修繕增設球場 開工吸引3千人見證人數破表

專家教戰 航班受影響乘客自救指南

台電新東西線橫越中央山脈…不敵大自然威力 51號電塔即將消失

相關新聞

超美！南投杉林溪10萬株鬱金香大爆發 還有1大看點快來參觀

時序入冬，南投杉林溪森林生態園區栽種超過10萬株鬱金香怒放大爆發，葉牡丹盛開也是一大看點，色彩繽紛，十分夢幻，園方預估至...

民眾多正面看待創意號誌 提升道安 專家：應搭配改善工程

除了小綠人大變身，各地常有創意交通號誌標線，多數都「曇花一現」隨熱度消散。專家認為，特殊的號誌能吸引注意，可避免行人低頭...

台中行人號誌吸睛 盼減少低頭族

新的一年，台中市交通號誌換新面貎，台灣大道、文心路等重要路口，行人號誌燈上的「小綠人」，陸續被史努比取代，市民直呼可愛。...

豐原拔蘿蔔小小農夫體驗營 300多位親子下田同歡

豐原白沙屯媽祖文化協進會今天在豐原區一處農田舉辦拔蘿蔔小小農夫體驗營，300多名親子參加，大家拔完蘿蔔都可免費帶回家，現...

其人其事／與丈夫經營蛋黃酥店 老鳳婷五寶媽不喊累

現在很多年輕人不是不婚就是不生，但七年級生的彰化蛋黃酥名店「新口味食品行」老闆王裕誠與妻子老鳳婷，卻生了5個孩子，最小才...

廣角鏡／知名服飾品牌 南投寒冬送衣暖心

知名服飾品牌NET主富服裝公司農曆年前送暖，捐贈80萬元愛心提貨券給南投家扶中心，埔里門市昨天並封館，邀請大埔里區仁愛、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。