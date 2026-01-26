台中行人號誌吸睛 盼減少低頭族

新的一年，台中市交通號誌換新面貎，台灣大道、文心路等重要路口，行人號誌燈上的「小綠人」，陸續被史努比取代，市民直呼可愛。過去市府與科博館合作「恐龍」燈號。中市交通局坦言，創意號誌尚無減少事故的實證，但希望吸引低頭族耐心看紅綠燈。

台中市交通局今年與全球知名漫畫團隊「Peanuts」（花生漫畫）合作，取得史努比IP授權，大規模將這個揚名國際的角色放進紅綠燈，預計在台灣大道、文心路等重要的節點，將三燈式的行人號誌燈其中一燈換成史努比。

不只行人號誌燈上有史努比，市府也在停車場、公車候車亭、校園甚至捷運站內引進史努比主題，包含候車資訊、分段式漫畫等方式，讓交通場域從入口、電梯、繳費機到停車格都成為史努比的新家；台中市議會前廣場的草皮上，也已經進駐了2尊大型史努比氣偶，讓民眾搶先感受今年的交通新風貌。

台中前年起也與科博館合作，在部分路口設置「小恐龍」，如今已成街頭風景的一部分，紅燈時恐龍會噴火，增添趣味。

交通局還會應景改變設計，去年耶誕節期間，推出限定版的「耶誕行人號誌」，小狗和小恐龍全都戴上耶誕帽。

時任科博館長焦傳金曾指出，台灣大道車流量大，等候紅燈常超過90秒，若能透過趣味設計減輕等待的不耐，行人更願意抬頭注意燈號；市議員吳瓊華也認為，特色設計有助降低行人低頭滑手機的情況。

這不是台灣第一次出現創意交通號誌燈，彰化社頭鄉也讓名產芭樂、織襪站上易肇事路口的紅綠燈。鄉長蕭浚二說，公所在車流量大的中山路一段與中興路口、員集路二段、清水岩路口2處設計極具創意的「襪子芭樂」紅綠燈，設計團隊參考荷蘭創意，將社頭特色「襪子」、「芭樂」入燈，吸引不少遊客搶拍。

台中市交通局長葉昭甫坦言，創意交通號誌並非「萬靈丹」，目前尚無科學數據能證明，單靠更換圖像就能直接降低事故率；但其價值在於提高宣導觸及率，讓民眾在日常通行中，自然注意到交通安全資訊。

葉昭甫說，道路安全沒有特效藥，只能靠不斷重複與累積，結合IP與主題式宣傳，是讓政策「被看見」的重要工具之一。