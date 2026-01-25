彰化千人圍爐傳暖意 醫院尾牙驚見「天王」現身

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
快樂天堂基金會今晚在彰化縣社頭果菜市場舉辦「寒冬圍爐．千人饗宴」席開300桌，免費招待來自各鄉鎮約3千名弱勢族群，提前溫暖圍爐。圖／民眾提供
彰化縣快樂天堂基金會今晚在彰化縣社頭果菜市場舉辦「寒冬圍爐．千人饗宴」席開300桌，招待來自各鄉鎮約3千名弱勢族群，提前圍爐。彰化員榮醫療體系昨晚則辦員工年終尾牙藝人九孔也應邀表演，還模仿彰化在地天王藝人任賢齊，充滿歡笑聲。

快樂天堂基金會董事長、縣議員張雪如說，「寒冬圍爐．千人饗宴」已邁入第12年，從一開始的100多桌，到今年的300桌，每年招待獨居長者、街友與中低收入戶等弱勢族群。

張雪如說，雖然每年募款辦圍爐常面對經費缺口，但想到很多弱勢族群非常期待這一年一度的溫暖圍爐，為了不讓大家失望，總是一年年辦下去，今年也有員榮醫療體系愛心認桌30桌，也感謝各界的贊助，才能讓弱勢族群感受到大家的溫暖，為了辦餐會也號召近600名志工投入，其中還不乏曾接受幫助的受扶助戶回來當志工。

除了慈善單位辦圍爐，各機構最近也辦尾牙慰勞員工一年辛勞，員榮醫療體系昨晚席開120桌辦尾牙餐宴，今年員榮以溫馨家庭為尾牙主題，總院長張克士還高歌一曲和員工同歡，彰化縣長王惠美、前縣長魏明谷、要選縣長的立委謝衣鳯、立委陳素月、縣府參議柯呈枋及工策會總幹事洪榮章及議長謝典林等人也都到場。

讓人眼睛一亮的是「亞洲天王任賢齊也到場了」，仔細一看才發現是藝人九孔模仿任賢齊，笑果十足，在場員工也爭相和九孔合照留念。

為了慰勞醫療人員的辛勞，昨晚員榮提供的最大獎是10萬多塊的L V包包，還有日本來回機票等，議長謝典林也加碼再送85吋電視，讓尾牙餐會嗨翻天。

歌手方順吉(右)在寒冬圍爐宴中獻唱，還對張雪如（左)說被現場氣氛感動，願意年年到場獻唱。圖／民眾提供
員榮醫療體系今年以溫馨家庭為尾牙主題，總院長張克士還高歌一曲和員工同歡。圖／民眾提供
員榮醫療體系昨晚辦員工年終尾牙，藝人九孔應邀表演，還模仿彰化在地天王藝人任賢齊，場面熱烈充滿歡笑聲。圖／民眾提供
