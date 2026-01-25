快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
名嘴王瑞德（右）今在替何欣純站台時喊出台中市「敬老愛心卡」應放寬為每年兩萬點，何欣純（左）說會評估。記者黃寅／攝影
放寬台中市「敬老愛心卡」的使用成為民進黨台中市長參選人何欣純的訴求重點，名嘴王瑞德今在替她站台時喊出應放寬為每年兩萬點，且用不完的隔年還可以繼續使用。對此，何欣純說，愛心卡細節有很多限制，她願意調整放寬，但對於是否是每年兩萬點，她表示那是王的好意，她會評估。至於訴求很久的普發現金，她仍表示，只要台中市的財政有盈餘都願意發，但未提出具體要發的金額。

何欣純下午與市議員陳俞融共同在北區賴村育德福德祠舉辦「欣欣向融—傾聽市民心聲」座談會，台中市議員陳淑華、信賴台灣之友會總會理事長劉國隆，民進黨台中黨部主委許木桂、前市議員范淞育、前環保局長張皇珍和多位地方人士到場，前市長張溫鷹也在台下招呼民眾，現場擠滿人群。

王瑞德說，台中市65歲以上的老人占全體市民16%，現在的敬老愛心卡如果沒有用完就「再見沒有了」但沒有這種事，每年應該給兩萬點，可以隨便用，用不完的也應該可以延續到明年繼續用。他的建議台下一遍叫好聲。

何欣純說，現在的敬老愛心卡每月有1千點，看起來好像是市政府照顧長者，但裡面有很多的限制，而這些的細節都應該一一的逐項檢討和放寬，如何放寬應該聽長者的意見，看看怎樣才好用，落實敬老愛心卡的美意。

何欣純說，好的政策她會持續，例如持續推動老人健保補助，另也要讓敬老愛心卡更好用更便利，擴大使用範圍與補助額度，真正造福銀髮族群。第三，在市府財政許可、並獲市議會支持下推動普發現金分紅政策，讓台中市民共享城市發展成果。

她說，台中市財政充裕，今年度總預算規模高達2382億元，創下歷史新高，中央挹注更是史上最多。在財政如此充裕的情況下，台中購物節年年辦，預算隨意浪費，數字成效都隨盧市府說，但有幾位市民真正抽到豪宅？預算應該是要用在實際的地方，如果好好的精打細算，普發現金給市民沒有問題。

名嘴喊台中「敬老愛心卡」放寬為每年兩萬點 何欣純：會評估

