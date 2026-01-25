台中梧棲浩天宮首辦媽祖盃花燈彩繪大賽 1500人參賽

台中梧棲浩天宮為迎接即將到來的元宵節，首度舉辦「浩天宮媽祖盃全國花燈彩繪大賽」，今天活動吸引各地530組隊伍、約1500人參加。

台中市民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕出席表示，感謝浩天宮推廣傳統民俗與在地文化，期盼參賽者揮灑創意，將節慶與信仰意象化為花燈作品，展現藝術之美，也讓民眾在創作中感受元宵文化魅力。

吳世瑋表示，浩天宮有300多年歷史，主祀天上聖母，俗稱「大庄媽」或「潛水媽」，浩天宮多年來肩負宗教與文化傳承重任，保存廟宇建築、民俗儀式與信仰內涵，透過花燈彩繪、節慶活動及文化推廣等多元方式，讓傳統信仰以更生活化、親近的形式融入民眾日常，他感謝主委王經綻率領全體幹部與廣大信眾，長期投入地方事務與公益服務。

浩天宮主委王經綻表示，期盼參賽者用心將最好的彩繪呈現在花燈作品中，藉此表達對浩天宮媽祖的敬意。

梧棲區長溫國宏表示，浩天宮是梧棲區重要信仰中心，主祀天上聖母，香火鼎盛，信仰範圍由大庄轄區擴展至大肚中堡五十三庄，是凝聚地方情感與文化的重要核心。此次透過花燈彩繪大賽，結合傳統信仰與藝術創作，以生活化方式引導年輕世代認識廟宇文化，促進文化傳承與社區交流。