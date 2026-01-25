快訊

見證歷史！霍諾德徒手攀完台北101 登頂「最狂自拍照」曝光震撼全球

歌神陷財務危機？張學友遭爆欠下巨額債務…露面親吐真相

一個月前就在找好天氣！霍諾德挑戰徒手攀101 氣象粉專揭精準計算內幕

書香彰化與大師有約 月月精彩講座登場

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府舉辦「書香彰化－與大師有約」月月都有精彩講座，首場昨天由金鐘影后王琄分享自己從舞台到人生的深刻省思。圖／彰化文化局提供
彰化縣政府舉辦「書香彰化－與大師有約」月月都有精彩講座，首場昨天由金鐘影后王琄分享自己從舞台到人生的深刻省思。圖／彰化文化局提供

彰化縣政府舉辦「書香彰化－與大師有約」月月都有精彩講座，首場昨天由金鐘影后王琄分享自己從舞台到人生的深刻省思。下一場為2月7日上午10時於員林演藝廳小劇場將由文學作家石德華主講，民眾可把握機會前往聆聽。

金鐘影后王琄昨天在鹿江國際中小學活動中心主講「逆境有光 燦盛如花」，表演生涯橫跨劇場、電影、電視，曾三度獲得金鐘獎肯定的她分享自己的戲劇人生，她回顧年輕時長時間深耕劇場，直到多年後，走進影像媒體世界，才明白放鬆才是表演的精髓。而中年開始意識到，舞台上的掌聲，終究要回到「是否真誠面對自己」的問題，之後陸續面對親人的生死離別，才學會從宏觀的視角看待有限的生命，她從人生逆光中的體悟，也感動在場聽眾。

「書香彰化與大師有約」巡迴講座共有12場，從今年1月到12月每月安排一場，在縣內8大生活圈各鄉鎮市巡迴舉辦。講師還包括屢獲國內外攝影大獎的攝影家江村雄，分享在 AI 時代中，攝影創作可以如何突破與思考；作家石德華將暢談創作歷程；飲食文學則由在餐飲出版界相當有名的鞭神與陳靜宜帶大家認識飲食背後的故事與文化。

講師還有資深作家劉克襄與單車旅行達人李立忠分享旅行經驗與感動。醫師陳宥達分享如何落實親子共讀，教養專家林予晴則帶大家認識社會情緒學習，心理師張榮斌也會談家庭中育兒分工的實際做法。作家褚士瑩講給自己的10樣人生禮物，廣播主持人暨口語溝通專家王介安，則教大家如何用說話的魅力，讓人際關係更融洽。民眾可上彰化文化局網站查詢講座相關資料。

彰化

延伸閱讀

彰化北斗奠安宮花燈彩繪熱鬧登場 迎回古廟期中審查也已通過

民眾黨布局2026彰化議員選舉 和美、二林列提名名單

彰化月影燈季寒假燈場登場 八卦山大佛廣場成了跳跳馬戲團

斥資近9千萬！彰化芳苑濕地紅樹林海空步道二期完工 3大亮點春節迎賓

相關新聞

超美！南投杉林溪10萬株鬱金香大爆發 還有1大看點快來參觀

時序入冬，南投杉林溪森林生態園區栽種超過10萬株鬱金香怒放大爆發，葉牡丹盛開也是一大看點，色彩繽紛，十分夢幻，園方預估至...

豐原拔蘿蔔小小農夫體驗營 300多位親子下田同歡

豐原白沙屯媽祖文化協進會今天在豐原區一處農田舉辦拔蘿蔔小小農夫體驗營，300多名親子參加，大家拔完蘿蔔都可免費帶回家，現...

其人其事／與丈夫經營蛋黃酥店 老鳳婷五寶媽不喊累

現在很多年輕人不是不婚就是不生，但七年級生的彰化蛋黃酥名店「新口味食品行」老闆王裕誠與妻子老鳳婷，卻生了5個孩子，最小才...

廣角鏡／知名服飾品牌 南投寒冬送衣暖心

知名服飾品牌NET主富服裝公司農曆年前送暖，捐贈80萬元愛心提貨券給南投家扶中心，埔里門市昨天並封館，邀請大埔里區仁愛、...

周家三代跨媒展 87歲不識字周阿梅阿嬤翻轉素人藝術界限

彰化縣伸港鄉在地書法家周益進領銜的「周家群藝跨媒展」在圖書館登場，集結周家三代集體創作，呈現藝術在家庭中自然流動與傳承的...

斥資近9千萬！彰化芳苑濕地紅樹林海空步道二期完工 3大亮點春節迎賓

彰化縣芳苑濕地紅樹林海空步道4年多前啟用後爆紅，縣政府推進環境優化計畫，海堤圍欄重整並造型一致，增加南入口身障坡道，清除...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。