書香彰化與大師有約 月月精彩講座登場

彰化縣政府舉辦「書香彰化－與大師有約」月月都有精彩講座，首場昨天由金鐘影后王琄分享自己從舞台到人生的深刻省思。下一場為2月7日上午10時於員林演藝廳小劇場將由文學作家石德華主講，民眾可把握機會前往聆聽。

金鐘影后王琄昨天在鹿江國際中小學活動中心主講「逆境有光 燦盛如花」，表演生涯橫跨劇場、電影、電視，曾三度獲得金鐘獎肯定的她分享自己的戲劇人生，她回顧年輕時長時間深耕劇場，直到多年後，走進影像媒體世界，才明白放鬆才是表演的精髓。而中年開始意識到，舞台上的掌聲，終究要回到「是否真誠面對自己」的問題，之後陸續面對親人的生死離別，才學會從宏觀的視角看待有限的生命，她從人生逆光中的體悟，也感動在場聽眾。

「書香彰化與大師有約」巡迴講座共有12場，從今年1月到12月每月安排一場，在縣內8大生活圈各鄉鎮市巡迴舉辦。講師還包括屢獲國內外攝影大獎的攝影家江村雄，分享在 AI 時代中，攝影創作可以如何突破與思考；作家石德華將暢談創作歷程；飲食文學則由在餐飲出版界相當有名的鞭神與陳靜宜帶大家認識飲食背後的故事與文化。

講師還有資深作家劉克襄與單車旅行達人李立忠分享旅行經驗與感動。醫師陳宥達分享如何落實親子共讀，教養專家林予晴則帶大家認識社會情緒學習，心理師張榮斌也會談家庭中育兒分工的實際做法。作家褚士瑩講給自己的10樣人生禮物，廣播主持人暨口語溝通專家王介安，則教大家如何用說話的魅力，讓人際關係更融洽。民眾可上彰化文化局網站查詢講座相關資料。