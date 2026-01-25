超美！南投杉林溪10萬株鬱金香大爆發 還有1大看點快來參觀

時序入冬，南投杉林溪森林生態園區栽種超過10萬株鬱金香怒放大爆發，葉牡丹盛開也是一大看點，色彩繽紛，十分夢幻，園方預估至農曆春節都是最佳觀賞期。但注意投51線0至0.065K明施工交管，上山務必注意通行時間配合管制。

杉林溪森林生態園區指出，杉林溪海拔1600至1800公尺，位居中高海拔，屬於溫帶氣候，極適合栽培鬱金香，為此廣植逾10萬株多達20種花色的鬱金香，每年入冬絕美怒放進入花季，超夢幻鬱金香花海，讓人不用出國就像置身在荷蘭。

除了鬱金香，園區內的葉牡丹也是一大看點，而葉牡丹是觀賞用高麗菜，因生長後不會結球，葉片型態呈一片片如牡丹，且其品種多元有圓葉系、皺葉系等，色彩同樣繽紛，有白色鑲綠邊、淡黃、紫色、黑紫色等，同樣鮮豔吸睛適合遊賞。

園方表示，杉林溪鬱金香及葉牡丹目前盛開大爆發，嬌豔的鬱金香與碩大的葉牡丹相互襯托，極具異國風情，已進入最佳觀賞期，同時會以科學溫控方法配合調節花期，因此直至農曆春節連假仍有花可賞，歡迎民眾上山遊憩觀賞。

杉林溪森林生態園區也提醒，投51線0K杉林溪公路至0.065K孟宗山莊旁明天（26日）道路施工進行交管，上午僅10時至上午10時30分開放通行，其餘上午時間均封路禁行，下午交通恢復正常，上下山民眾務必注意通行管制時間。