社區廚餘清運輔導後 中市府：陳情案大減98%

中央去年12月4日宣布家戶廚餘禁止養豬後，台中市部分社區廚餘收運出現問題。台中市政府環保局今表示，經主動調查並予社區輔導協助，陳情案已從原本的727大幅減少到僅剩9件，大減98%。

環保局說，配合防疫政策，廚餘再利用處理設施未建置完成前，台中市家戶廚餘將送往焚化廠焚化發電，市府宣布免收處理費至今年2月底，同時評估維持免收費至今年底。此外，市府已要求清運業者合理收費、不得哄抬價格，並協調同業公會建置業者媒合及進廠量移轉機制，確保新舊業者順利銜接、清運不中斷。

環保局統計，台中市委外收運垃圾有約4300棟社區大樓，由125家清除機構負責收運，自去年12月4日中央宣布社區家戶不得再養豬後，有727處社區反映有廚餘收運問題，但在中市府即時介入輔導及協助後，1月份陳情案僅零星9件，已大幅度減少。

環保局表示，原清除業者若有費用不合理調漲情形或無法服務，亦可洽其他合格清除業者承接，合格業者名單可至以下資訊系統查詢：https://wcds.moenv.gov.tw/wcds/ 。環保局將協助移轉核定進廠量予新承接清除業者，協助各社區廚餘收運轉型。