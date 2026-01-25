彰化北斗奠安宮花燈彩繪熱鬧登場 迎回古廟期中審查也已通過

彰化縣北斗鎮奠安宮舉辦「北斗奠安宮媽祖盃全國花燈彩繪大賽」，北斗奠安宮董事長陳在表示，歡迎大家春節來看花燈，而在彰化縣府團隊協助下，北斗奠安宮古廟遷回作業也進入最後階段，希望能讓地方信仰文化好好傳承下去。

彰化縣長王惠美、北斗奠安宮董事長陳在等人今天主持「北斗奠安宮媽祖盃全國花燈彩繪大賽」開幕式，吸引許多家長帶著小朋友一起參與，更有外國朋友也報名參加，體驗年節氛圍。

王惠美表示，北斗奠安宮是地方重要信仰中心，更是凝聚人心、傳承文化的關鍵場域，花燈彩繪比賽，已是地方年度盛事，每年吸引上千人參與。比賽組別涵蓋親子、國小至大專、社會及長青組等，並提供豐厚獎金。得獎作品將於春節期間在奠安宮展出，讓遊客一飽眼福，邀請鄉親春節蒞臨奠安宮欣賞精彩創作，感受濃厚的年節氣息與傳統文化之美。

北斗奠安宮董事長陳在表示，也要感謝王縣長縣府團隊與地方民意代表協助北斗奠安宮古廟遷回作業，在土地變更與古蹟申請作業都已經進入最後階段。

奠安宮計劃要將在前台灣民俗村的歷史建築奠安宮古廟遷回，奠安宮委託建築師已完成歷史建築原北斗奠安宮修復暨再利用計畫及解構計畫的期中審查，預計今年中將完成期末報告後，再由彰化文化局協助送彰化縣文化資產審議會審議。