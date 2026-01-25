台中市定古蹟客家聚落建築「詔安堂」將修復 2029年完工

台中市定古蹟、北屯區具代表性的客家聚落建築「詔安堂」將修復，台中市政府客委會推動台中市定古蹟保存與活化再利用，爭取中央補助修復台中市定古蹟，總計畫經費約5600 萬元，中央客委會補助 4368 萬元，市府自籌1232 萬元，預計明年下半年動工，2029年完工。

台中市客委會主委江俊龍表示，詔安堂是北屯地區極具代表性的客家聚落建築，原地主江姓家族祖籍福建漳州府詔安縣，清道光年間渡台，輾轉至二分埔一帶落腳開墾。

屋主江福祿日治時期1936年率家族在現址起建詔安堂，資源匱乏的環境中就地取材，以竹材、茅草、土墼等材料構築家園，展現客家族群堅毅勤樸、胼手胝足的生活態度和奮鬥精神，以「詔安堂」命名宅第，勉勵子孫不忘祖源。

詔安堂是傳統三合院建築格局，正身帶左右護龍，客家建築稱之「一堂二橫」，左右外護龍因配合產業需求改作菸樓、豬圈、牛棚等附屬建築，屋後有洗衫窟與蓄水池。

詔安堂的地點位在1895年乙未保台戰爭「溝背戰役」相關歷史場域範圍內，具發展為中部抗日歷史與客家文化展示據點的潛力。