台中市定古蹟客家聚落建築「詔安堂」將修復 2029年完工
台中市定古蹟、北屯區具代表性的客家聚落建築「詔安堂」將修復，台中市政府客委會推動台中市定古蹟保存與活化再利用，爭取中央補助修復台中市定古蹟，總計畫經費約5600 萬元，中央客委會補助 4368 萬元，市府自籌1232 萬元，預計明年下半年動工，2029年完工。
台中市客委會主委江俊龍表示，詔安堂是北屯地區極具代表性的客家聚落建築，原地主江姓家族祖籍福建漳州府詔安縣，清道光年間渡台，輾轉至二分埔一帶落腳開墾。
屋主江福祿日治時期1936年率家族在現址起建詔安堂，資源匱乏的環境中就地取材，以竹材、茅草、土墼等材料構築家園，展現客家族群堅毅勤樸、胼手胝足的生活態度和奮鬥精神，以「詔安堂」命名宅第，勉勵子孫不忘祖源。
詔安堂是傳統三合院建築格局，正身帶左右護龍，客家建築稱之「一堂二橫」，左右外護龍因配合產業需求改作菸樓、豬圈、牛棚等附屬建築，屋後有洗衫窟與蓄水池。
詔安堂的地點位在1895年乙未保台戰爭「溝背戰役」相關歷史場域範圍內，具發展為中部抗日歷史與客家文化展示據點的潛力。
江俊龍表示，市府爭取經費多年，終獲得核定補助修復，目前正在規劃設計階段，再提報文資審查會議大會通過辦理；他說詔安堂修復後將提供部分空間當台中溝背戰役史料展示及維護客家文化資產外，導入藝文產業，盼自給自足，讓古蹟活化再利用。
