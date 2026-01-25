關稅衝擊、賑災排擠效應 助老社福團體年前募款告急

距離農曆春節不到一個月，部分社福團體募款狀況卻不如預期。弘道老人福利基金會助老服務經費目前仍短缺約4成，老五老基金會年度服務募款也尚未達五成，仍有近500萬元缺口。社福團體推測，去年台美關稅情勢未明朗衝擊景氣，加上花蓮光復賑災等突發災難的募款排擠效應下，使得民眾與中小企業捐款意願下降。

弘道老人福利基金會彰化服務處今天舉辦「寒冬助老聯合圍爐餐會」，復刻60至80年代歌廳秀氛圍，邀請百位獨居與弱勢長輩走出家門，共享年節溫暖。不過，弘道基金會估算，全台年度助老服務經費目前仍短缺約1200萬元，缺口之大，與往年同期相比相當罕見，連社工都感到意外。

目前弘道彰化服務處服務長者人數已達1050人，逐年穩定成長，但社工發現，今年初寄發給社團與企業的年度募款計畫書，回收與回應狀況明顯不如往年，捐款意願下滑。

弘道基金會執行長李若綺指出，基金會長年仰賴理念相近的企業支持，以及民眾小額、定期定額捐款，今年募款卻出現明顯落差，推測在地企業受去年關稅不確定性與整體景氣影響，加上其他突發災害募款，讓捐款資源分散。

老五老基金會日前舉辦20周年成果暨感恩餐會，邀請獨居及弱勢長輩與企業夥伴齊聚圍爐，但整體募款狀況仍不理想，估算尚有近500萬元服務經費缺口，恐影響2540位獨居及弱勢長輩的持續照顧。

老五老基金會表示，除年節期間的「幸福年菜」外，全年也提供定期營養物資補充、居家修繕、陪伴圓夢等多元關懷服務，皆需仰賴社會長期支持，才能避免長輩因資源中斷再度陷入困境。