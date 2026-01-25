其人其事／與丈夫經營蛋黃酥店 老鳳婷五寶媽不喊累

現在很多年輕人不是不婚就是不生，但七年級生的彰化蛋黃酥名店「新口味食品行」老闆王裕誠與妻子老鳳婷，卻生了5個孩子，最小才2歲，老鳳婷說，過去10年不是在懷孕就是在照顧嬰幼兒，與既是職場夥伴又是家庭隊友的丈夫，不時互相提醒要「撐過去」。

老鳳婷是澳門人，和王裕誠在大學時期相識相戀，畢業後，陪伴王裕誠在北部當消防員，兩人結婚後生了兩個女兒，直到丈夫返鄉接手家業，又生了兩個女兒和最小的兒子，5個孩子最大11歲、最小才2歲，才生完又要有重新來過的壓力，感覺時間被綁住。

王裕誠說，去年小兒子上學被傳染腸病毒，其他孩子一個接一個全都感染，連續10天才結束，「小孩們輪流吃不好睡不好，實在很恐怖」；他也笑說，一家人去看病、打疫苗，孩子全帶去，陣仗很大。

7年級生生下5個孩子十分罕見，老鳳婷去年帶5個孩子搭飛機回澳門，過海關時，一度被要求查核，她說「都是我的小孩」，讓海關人員很驚訝。

老鳳婷表示，周末丈夫要顧店，通常由她1打5照顧5寶，孩子大都能「分組」活動，小學以上的自己玩，她主要陪伴小一點的孩子。老鳳婷有汽車駕照，但是在有了5個孩子後才開始真正上路，接送小孩放學，「下雨天曾耗費2小時才完成任務。」

老鳳婷說，孩子多，要做到絕對公平確實不容易，但盡可能讓他們都感受到父母的愛，現在兩個大女兒一起同房睡，其餘3個孩子和他倆睡，她有時則會偷偷跑進老大和老二房間，與她們說悄悄話。

王裕誠認為開店，時間相對有彈性；老鳳婷也堅持事業與家庭都兼顧，並沒有因為孩子多放棄工作，「希望讓孩子們能夠看到爸爸媽媽都很努力。」