快訊

外帶也不行？甜甜圈店「拒接待12歲以下孩童」引爭議 店家澄清遭罵翻

聽新聞
0:00 / 0:00

其人其事／與丈夫經營蛋黃酥店 老鳳婷五寶媽不喊累

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
王裕誠與妻子老鳳婷育有5名子女。圖／老鳳婷提供
王裕誠與妻子老鳳婷育有5名子女。圖／老鳳婷提供

現在很多年輕人不是不婚就是不生，但七年級生的彰化蛋黃酥名店「新口味食品行」老闆王裕誠與妻子老鳳婷，卻生了5個孩子，最小才2歲，老鳳婷說，過去10年不是在懷孕就是在照顧嬰幼兒，與既是職場夥伴又是家庭隊友的丈夫，不時互相提醒要「撐過去」。

老鳳婷是澳門人，和王裕誠在大學時期相識相戀，畢業後，陪伴王裕誠在北部當消防員，兩人結婚後生了兩個女兒，直到丈夫返鄉接手家業，又生了兩個女兒和最小的兒子，5個孩子最大11歲、最小才2歲，才生完又要有重新來過的壓力，感覺時間被綁住。

王裕誠說，去年小兒子上學被傳染腸病毒，其他孩子一個接一個全都感染，連續10天才結束，「小孩們輪流吃不好睡不好，實在很恐怖」；他也笑說，一家人去看病、打疫苗，孩子全帶去，陣仗很大。

7年級生生下5個孩子十分罕見，老鳳婷去年帶5個孩子搭飛機回澳門，過海關時，一度被要求查核，她說「都是我的小孩」，讓海關人員很驚訝。

老鳳婷表示，周末丈夫要顧店，通常由她1打5照顧5寶，孩子大都能「分組」活動，小學以上的自己玩，她主要陪伴小一點的孩子。老鳳婷有汽車駕照，但是在有了5個孩子後才開始真正上路，接送小孩放學，「下雨天曾耗費2小時才完成任務。」

老鳳婷說，孩子多，要做到絕對公平確實不容易，但盡可能讓他們都感受到父母的愛，現在兩個大女兒一起同房睡，其餘3個孩子和他倆睡，她有時則會偷偷跑進老大和老二房間，與她們說悄悄話。

王裕誠認為開店，時間相對有彈性；老鳳婷也堅持事業與家庭都兼顧，並沒有因為孩子多放棄工作，「希望讓孩子們能夠看到爸爸媽媽都很努力。」

延伸閱讀

影／真假花生難辨…曾遭海關誤扣意外爆紅 藝術家曾慶棟白河開展

友訊遭孟買海關罰款

敘利亞「未來老婆」被扣在海關？員警眼尖靠這細節戳破詐團伎倆

他想穿拖鞋過海關、搭飛機 空服員搖頭曝隱憂：千萬不要

相關新聞

其人其事／與丈夫經營蛋黃酥店 老鳳婷五寶媽不喊累

現在很多年輕人不是不婚就是不生，但七年級生的彰化蛋黃酥名店「新口味食品行」老闆王裕誠與妻子老鳳婷，卻生了5個孩子，最小才...

廣角鏡／知名服飾品牌 南投寒冬送衣暖心

知名服飾品牌NET主富服裝公司農曆年前送暖，捐贈80萬元愛心提貨券給南投家扶中心，埔里門市昨天並封館，邀請大埔里區仁愛、...

周家三代跨媒展 87歲不識字周阿梅阿嬤翻轉素人藝術界限

彰化縣伸港鄉在地書法家周益進領銜的「周家群藝跨媒展」在圖書館登場，集結周家三代集體創作，呈現藝術在家庭中自然流動與傳承的...

斥資近9千萬！彰化芳苑濕地紅樹林海空步道二期完工 3大亮點春節迎賓

彰化縣芳苑濕地紅樹林海空步道4年多前啟用後爆紅，縣政府推進環境優化計畫，海堤圍欄重整並造型一致，增加南入口身障坡道，清除...

桃園資收車撞死倒垃圾婦人 彰化去年導入AI監控「打瞌睡逼逼叫」

桃園市龜山清潔隊資源回收車昨在收運途中，疑因駕駛昏厥失控撞到清潔車，釀民眾1死6傷。彰化縣環保局去年新購垃圾車的行車紀錄...

抓到了！台中霧峰、龍井2工廠涉「繞流」 偷排廢水重罰340萬

台中市環保局去年底利用河川水質連續監測設施「水管家」，查獲霧峰區一家土石加工業，以及龍井區一家水泥業都領有貯留許可文件，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。