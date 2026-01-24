彰化月影燈季寒假燈場登場 八卦山大佛廣場成了跳跳馬戲團

連日寒流侵襲，但彰化月影燈季仍然湧來人潮，今天在八卦山風景區大佛前廣場的寒假燈場，由彰化縣長王惠美揭開序幕，現場邀請孩子喜愛的YOYO家族與金宇園掌中劇共同演出，下午4點開始發放限量2000個專屬Rody紀念提燈，有民眾上午8點半就來排隊索取，顯見無窮魅力。

王惠美表示，2026彰化月影燈季上月27日點燈至今，吸引大批人潮上山賞燈，今年呼應馬年主題與跳跳馬Rody合作，將八卦山變成一座超大型的跳跳馬戲團，並設置巨型Rody與櫻桃小丸子做為主燈，5點半到10點準時開燈，每半小時就有一次炫麗燈光秀表演。燈季將展到3月1日，除今天配合寒假開始的寒假燈場外，2月14日情人節將有特別活動，歡迎大家來彰化走春賞燈。

王惠美指出，月影燈季展期中，除在九龍池前廣場有結合櫻桃小丸子的燈光秀外，卦山村也設置旋轉木馬供遊客乘坐，帶大家回味童年時光，只要憑消費300元以上發票或加LINE好友即可免費搭乘。

此外，「月影燈季」也串聯「花在彰化」與「員林燈會」，只要完成任兩處掃描LINE QR Code集章，就有機會把豐富好禮帶回家。白天可以到八卦山共融公園遊樂，夜晚提著燈來大佛前共賞月影燈季，享受「不論早晚，馬上開玩」的全方位體驗。

縣府城觀處表示，月影燈季活動詳情可至官方網站查詢，並關注「愛玩彰化」臉書，為假期留下繽紛難忘的回憶。