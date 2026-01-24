周家三代跨媒展 87歲不識字周阿梅阿嬤翻轉素人藝術界限

彰化縣伸港鄉在地書法家周益進領銜的「周家群藝跨媒展」在圖書館登場，集結周家三代集體創作，呈現藝術在家庭中自然流動與傳承的樣貌。其中87歲、不識字的周阿梅，因抄寫心經踏入創作世界，以素人之姿展現旺盛創作力，為「活到老、學到老」寫下最動人的註解。

本次展覽由周益進領銜，集結周家家族三代創作，並邀請徐于婷老師友情參展，作品橫跨書法、繪畫、水墨、工藝與攝影等形式，呈現藝術在家庭中自然傳承、在生活裡累積的過程。

展覽一大亮點，是周益進以巨幅長軸書法，轉化地方文學為視覺藝術。其中，15公尺乘150公分的橫幅，書寫伸港出身詩人陳義芝的新詩11首；另有10公尺乘150公分作品，書寫林武憲的台語詩10首。策展團隊表示，希望讓文字不只被閱讀，也能被觀看與感受，促成書法、文學與地方文化的對話。

參展者年齡橫跨世代，最年長的是87歲的周阿梅，她是周益進的三姐，早年家境清苦未曾就學，也不識字。10多年前為替重病丈夫祈福，在家人鼓勵下首次提筆抄寫心經，意外開啟創作之路。她的作品取材自然，以草木、石頭、樹葉結合日常小物，充滿童趣與生命力，傳達「有心投入，任何時候都不嫌晚」的精神。

最年幼的參展者則是6歲的周秉宏，從小熱愛繪畫，筆下盡是動物、花草、卡通角色與歌星，與高齡創作者形成強烈對照，也完整呈現藝術生命的起點與延續。