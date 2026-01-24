斥資近9千萬！彰化芳苑濕地紅樹林海空步道二期完工 3大亮點春節迎賓

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑濕地紅樹林海空步道二期工程完工，海堤圍欄造型都換成海牛牛車輪，穩固安全。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑濕地紅樹林海空步道二期工程完工，海堤圍欄造型都換成海牛牛車輪，穩固安全。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芳苑濕地紅樹林海空步道4年多前啟用後爆紅，縣政府推進環境優化計畫，海堤圍欄重整並造型一致，增加南入口身障坡道，清除海空步道範圍以外的海茄苳，預計春節前正式開放，希望遊客得到舒適的休憩感受。

芳苑濕地紅樹林海空步道是彰化縣唯一海空步道，縣政府沒統計啟用迄今的旅遊人數，以芳苑鄉王功漁港與海空步道相距4.6公里，開車不到10公鐘，大部分民眾到王功漁港會順遊海空步道，觀光署統計2025年王功漁港旅遊689萬人次，海空步道旅遊人次應該也很可觀。

縣政府根據遊客反映海空步道旅遊環境單調，向中央申請全國水環境改善計畫進行海空步道暨其周邊整體環善改善，斥資約8978萬元修整海堤圍欄、設置潮間帶生物公共藝術、建造涼亭，完成三大新亮點，並清除生長逾界的海茄苳，去年12月完工，尚未宣布正式開放，但很多遊客已看到新景觀。

縣政府城市暨觀光發展處長王瑩琦今表示，舊海堤圍欄有的老舊失修、有的出現缺口且造型不一，新修圍欄呼應芳苑特有的海牛文化做成牛車車輪造型，在公共藝術方面製作Q版招潮蟹、彈塗魚、鷸鴴科水鳥供遊客拍照，涼亭建材主要來自疏伐的海茄苳枝幹，凸顯紅樹林海空步道的特色，另仿澎湖石滬在潮間帶圍出生態區，即使退潮，生物也能留在石滬內成為海洋教育的觀察場域。

芳苑鄉長林保玲說，芳苑濕地紅樹林海空步道的東側毗鄰普天宮，宮廟占地面積在亞洲媽祖廟名列前茅，除了媽祖和配祀神祉，最值得一看的是3樓玉皇殿，耗資1億元買黃金塑造神明金身、殿內裝潢和器皿貼金箔，現今金價比當時高出1.5倍，遊客不可錯過金光閃閃黃金宮殿。

芳苑鄉公所規畫「芳苑走走」一日輕旅行，走完海空步道、普天宮，可到舊媽祖廟「芳安宮」一帶的芳苑老街參觀油籽學堂、手工花生食品店，鄉公所編印輕旅行指南摺頁放在海牛驛站，芳苑鄉立圖書館官網也可查到。

彰化縣芳苑濕地紅樹林海空步道二期工程完工，台61線高架道路下方的海堤內有Q版公共藝術。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑濕地紅樹林海空步道二期工程完工，台61線高架道路下方的海堤內有Q版公共藝術。記者簡慧珍／攝影

