桃園資收車撞死倒垃圾婦人 彰化去年導入AI監控「打瞌睡逼逼叫」

桃園市龜山清潔隊資源回收車昨在收運途中，疑因駕駛昏厥失控撞到清潔車，釀民眾1死6傷。彰化縣環保局去年新購垃圾車的行車紀錄器整合有駕駛人監控系統（DMS），如監測及識別駕駛人有疲勞、分心或異常狀態即會發出警示，預防因注意力不集中導致的事故。

環保局指出，為了加強垃圾收運安全，目前新購的垃圾車及資源回收都配備有車身系統，此一行車輔助系統可監控並自動修正車輛打滑，有效降低失控與翻車風險，如有行人及車輛接近即會發生警示，提醒駕駛小心注意。

不過，有時是因為駕駛人分心、疲勞或者疏忽，會發生行車事故。目前部分清潔隊的垃圾車車或資源回收車的行車紀錄器，也配備有駕駛人監控系統（DMS），是利用車內攝影機、紅外線感測器與人工智慧（AI）技術，實時監測駕駛員的臉部特徵（如眨眼、視線、頭部位置）與行為，以識別疲勞、分心或異常狀態。

環保局指出，如果駕駛人監控系統發現加駛人有異常狀況，會即時發出聲音、光線、震動等警示，以預防因注意力不集中，導致的事故，環保局也會加強駕駛人職安講習、落實職安及勞基法等規定，同時會加強稽查，以避免收運垃圾的意外發生。

彰化縣環保局去年新購垃圾車的行車紀錄器整合有駕駛人監控系統（DMS），如監測及識別駕駛人有疲勞、分心或異常狀態即會發出警示，預防因注意力不集中導致的事故。圖／員林市公清潔隊提供

