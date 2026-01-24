快訊

藍營助理費除罪化修法「攢便便」 不排除下周三讀「給有需要立委交代」

每個月兩次！東大教授涉收賄被捕 疑向業者要求肥皂浴等性招待30次

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園資收車撞死倒垃圾婦人 彰化去年導入AI監控「打瞌睡逼逼叫」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣環保局去年新購垃圾車的行車紀錄器整合有駕駛人監控系統（DMS），如監測及識別駕駛人有疲勞、分心或異常狀態即會發出警示，預防因注意力不集中導致的事故。圖／員林市公清潔隊提供
彰化縣環保局去年新購垃圾車的行車紀錄器整合有駕駛人監控系統（DMS），如監測及識別駕駛人有疲勞、分心或異常狀態即會發出警示，預防因注意力不集中導致的事故。圖／員林市公清潔隊提供

桃園市龜山清潔隊資源回收車昨在收運途中，疑因駕駛昏厥失控撞到清潔車，釀民眾1死6傷。彰化縣環保局去年新購垃圾車的行車紀錄器整合有駕駛人監控系統（DMS），如監測及識別駕駛人有疲勞、分心或異常狀態即會發出警示，預防因注意力不集中導致的事故。

環保局指出，為了加強垃圾收運安全，目前新購的垃圾車及資源回收都配備有車身系統，此一行車輔助系統可監控並自動修正車輛打滑，有效降低失控與翻車風險，如有行人及車輛接近即會發生警示，提醒駕駛小心注意。

不過，有時是因為駕駛人分心、疲勞或者疏忽，會發生行車事故。目前部分清潔隊的垃圾車車或資源回收車的行車紀錄器，也配備有駕駛人監控系統（DMS），是利用車內攝影機、紅外線感測器與人工智慧（AI）技術，實時監測駕駛員的臉部特徵（如眨眼、視線、頭部位置）與行為，以識別疲勞、分心或異常狀態。

環保局指出，如果駕駛人監控系統發現加駛人有異常狀況，會即時發出聲音、光線、震動等警示，以預防因注意力不集中，導致的事故，環保局也會加強駕駛人職安講習、落實職安及勞基法等規定，同時會加強稽查，以避免收運垃圾的意外發生。

彰化縣環保局去年新購垃圾車的行車紀錄器整合有駕駛人監控系統（DMS），如監測及識別駕駛人有疲勞、分心或異常狀態即會發出警示，預防因注意力不集中導致的事故。圖／員林市公清潔隊提供
彰化縣環保局去年新購垃圾車的行車紀錄器整合有駕駛人監控系統（DMS），如監測及識別駕駛人有疲勞、分心或異常狀態即會發出警示，預防因注意力不集中導致的事故。圖／員林市公清潔隊提供

彰化縣環保局去年新購垃圾車的行車紀錄器整合有駕駛人監控系統（DMS），如監測及識別駕駛人有疲勞、分心或異常狀態即會發出警示，預防因注意力不集中導致的事故。圖／員林市公清潔隊提供
彰化縣環保局去年新購垃圾車的行車紀錄器整合有駕駛人監控系統（DMS），如監測及識別駕駛人有疲勞、分心或異常狀態即會發出警示，預防因注意力不集中導致的事故。圖／員林市公清潔隊提供

彰化縣環保局去年新購垃圾車的行車紀錄器整合有駕駛人監控系統（DMS），如監測及識別駕駛人有疲勞、分心或異常狀態即會發出警示，預防因注意力不集中導致的事故。圖／員林市公清潔隊提供
彰化縣環保局去年新購垃圾車的行車紀錄器整合有駕駛人監控系統（DMS），如監測及識別駕駛人有疲勞、分心或異常狀態即會發出警示，預防因注意力不集中導致的事故。圖／員林市公清潔隊提供

環保局 監控 垃圾車

延伸閱讀

抓到了！台中霧峰、龍井2工廠涉「繞流」 偷排廢水重罰340萬

影／桃園資收車司機昏厥失控釀1死6傷 環保局考慮添設備保安全

78歲阿嬤倒垃圾被資源回收車撞死 女兒哭喊：我真的很不孝

桃園資收車1死6傷事故 張善政赴殯儀館慰問家屬

相關新聞

斥資近9千萬！彰化芳苑濕地紅樹林海空步道二期完工 3大亮點春節迎賓

彰化縣芳苑濕地紅樹林海空步道4年多前啟用後爆紅，縣政府推進環境優化計畫，海堤圍欄重整並造型一致，增加南入口身障坡道，清除...

桃園資收車撞死倒垃圾婦人 彰化去年導入AI監控「打瞌睡逼逼叫」

桃園市龜山清潔隊資源回收車昨在收運途中，疑因駕駛昏厥失控撞到清潔車，釀民眾1死6傷。彰化縣環保局去年新購垃圾車的行車紀錄...

抓到了！台中霧峰、龍井2工廠涉「繞流」 偷排廢水重罰340萬

台中市環保局去年底利用河川水質連續監測設施「水管家」，查獲霧峰區一家土石加工業，以及龍井區一家水泥業都領有貯留許可文件，...

彰化縣啟動寒冬送暖 75企業團體共捐942萬元善款及千萬物質

歲末年終，彰化縣政府今年結合75個企業與團體舉辦寒冬送暖活動，共募得942萬元善款及市值超過1千萬元的民生物資給弱勢民眾...

3子攜妻兒返鄉當青農 彰化田尾園藝農周俊麟被稱讚「教子有方」

春節前是家飾盆栽銷售旺季，全台約七成家飾盆栽來自彰化縣瑞豐種苗場，負責人周俊麟曾獲神農獎，但最被地方稱道的是他「教子有方...

斥資3.9億「烏日全民運動館」完工了！ 預計今年8月啟用

台中市烏日區人口突破8萬，建設局與運動局跨局處合作，投入3.9億元興建「烏日全民運動館」，造型宛如一顆暖橘色夕陽，近日完...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。