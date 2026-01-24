抓到了！台中霧峰、龍井2工廠涉「繞流」 偷排廢水重罰340萬

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市環保局說明，水質連續監測設施（水管家plus）24小時不間斷監測水質。圖／台中市政府提供
台中市環保局去年底利用河川水質連續監測設施「水管家」，查獲霧峰區一家土石加工業，以及龍井區一家水泥業都領有貯留許可文件，卻涉及繞流排放廢水，現場檢測排放鹼性廢水pH值超標，懸浮固體超標逾5倍，嚴重違反水汙法，重罰業者340萬元；另外，查獲烏日區一工廠清潔劑洗地板，綠色廢水汙染溝渠，依水汙法最重可罰600萬元，並命停工。

環保局指出，為加強取締違規事業，環保局運用科技監測設備，掌握異常情事，如遭查獲偷排廢水，依水汙染防治法最高可裁罰2000萬元外，最重可處以停工，若廢水含有害健康物質超過標準更涉刑事罰則，提醒事業切勿以身試法。

春節長假將至，工廠事業也進行廠房及設備歲修維護及大掃除，環保局呼籲，工廠（含加油站）歲末清掃或地下儲槽底泥清除如含有物料等汙染物的廢水，或是如產生油漆或機油等廢液，應委託合法廢棄物清除業者處理，以免違法受罰。

環保局強調，春節期間仍會持續稽查，守護市民環境河川水體品質，民眾若發現水色異常或不法偷排廢水情形，請立即撥打0800-066666免付費電話、環保局報案專線04-23280380，或1999市民一碼通檢舉，環保局獲通後將立即派員稽查取締，與市民共同打擊非法。

環保局 超標 春節

