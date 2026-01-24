武陵農場河津櫻提前綻放 遊客賞花沐浴陽光櫻花雨

武陵農場櫻花季2月13日登場。武陵農場內已有部分櫻花綻放，農場員工估計，河津櫻目前有3成綻放，提前上山賞櫻的民眾直呼好美，還有遊客在樹下野餐，享受沐浴陽光與櫻花雨。

2026武陵農場櫻花季2月13日登場，活動為期17天，場內總量管制6000人。連日低溫，武陵農場內已有部分櫻花綻放，雖未進入盛開期，仍有民眾提前上山賞花。

武陵農場員工表示，入口花園的河津櫻綻放3成，農場主力紅粉佳人仍是含苞待放，預計2月中下旬才會進入盛開期。除了櫻花外，現在梅花盛開中，粉色、紅色、白色系，單瓣、重瓣的都有。

福壽山農場的千櫻園預計在2月14日情人節開園。福壽山農場人員表示，粉紅色櫻花在2月下旬3月初，白色櫻花會在3月中旬至3月底，特殊品種櫻花將在3月底4月初接力開放。福壽山農場的櫻花季沒有人員管制，歡迎民眾上山賞花。

和平區公所也和福壽山農場合作，228連假期間，將在千櫻園舉辦品茗茶會。