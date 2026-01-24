彰化縣啟動寒冬送暖 75企業團體共捐942萬元善款及千萬物質

歲末年終，彰化縣政府今年結合75個企業與團體舉辦寒冬送暖活動，共募得942萬元善款及市值超過1千萬元的民生物資給弱勢民眾，好讓大家好過年。縣府為更有效率配置資源，設置「公益串聯站」整合平台，彙集各網頁捐助管道資訊，歡迎企業、團體及民眾多加利用，幫助更多人。

彰化縣政府今天上午在縣府中庭舉辦春節關懷活動，由縣長王惠美頒發感謝狀給參與此項活動的善心企業及慈善團體，包括

臺灣證券交易所捐194萬元、伸仁紡織董事長白璨榮捐100萬元及市值26萬的保暖帽及童裝等、金環社會關懷基金會捐100萬、彰化第五信用合作社捐款85萬元、泰國彰化同鄉會捐款50萬元、靈鷲山慈善基金會捐贈18萬元的春節物資。

此外，科林國際助聽器公司捐贈市值100萬元的人工智慧數位式助聽器、「嘉里大榮物流公司」免費提供物資運送等同110萬價值、彰化縣慈善團體聯合會的八大區慈善會及臺灣期貨交易所提供112萬元物資。今天的寒冬送暖活動中，還有彰化縣義剪志工協會團隊提供義剪，彰化基督教醫院則提供血壓量測、健康諮詢及衛教服務。

王惠美說，縣府在春節期間提供「不打烊」服務，包括「歲末寒冬 溫馨關懷」加強宣導、關心街友及弱勢民眾；「春節關懷情 溫暖遊民心」春節期間定期發放熱食；「幸福小舖-實物銀行」愛心物資發放；自殺防治專線「1925」、生命線「1995」；「113」兒少保護專線、「1957福利諮詢專線」，藉由單一窗口服務，提供即時關懷服務，用溫暖陪伴民眾度過每一個寒冬。

伸仁紡織董事長白璨榮表示，這幾年持續參與獨居老人愛心供餐，在社會處幫忙下，每年約有2萬8千個便當送到獨居老人手中；同時提供弱勢學童獎助學金，希望讓孩子能無後顧之憂；世界彰化同鄉總會長洪靜姿邀請企業及鄉親共襄盛舉投入公益。取之於社會，用之於社會，共同為社會營造安詳和樂的氛圍。