快訊

萬華78年老字號「原汁排骨大王」將熄燈！ 最後朝聖到這天 當地人說真相

洪榮宏岳母驚爆走絕路 情況危急！嫩妻痛曝搶救狀況

NET送愛17年！封館陪南投弱勢兒童挑新衣「過年不怕冷了」

彰化縣啟動寒冬送暖 75企業團體共捐942萬元善款及千萬物質

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府今天上午在縣府中庭舉辦春節關懷活動，現場還有彰化縣義剪志工協會團隊提供義剪。 記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天上午在縣府中庭舉辦春節關懷活動，現場還有彰化縣義剪志工協會團隊提供義剪。 記者劉明岩／攝影

歲末年終，彰化縣政府今年結合75個企業與團體舉辦寒冬送暖活動，共募得942萬元善款及市值超過1千萬元的民生物資給弱勢民眾，好讓大家好過年。縣府為更有效率配置資源，設置「公益串聯站」整合平台，彙集各網頁捐助管道資訊，歡迎企業、團體及民眾多加利用，幫助更多人。

彰化縣政府今天上午在縣府中庭舉辦春節關懷活動，由縣長王惠美頒發感謝狀給參與此項活動的善心企業及慈善團體，包括

臺灣證券交易所捐194萬元、伸仁紡織董事長白璨榮捐100萬元及市值26萬的保暖帽及童裝等、金環社會關懷基金會捐100萬、彰化第五信用合作社捐款85萬元、泰國彰化同鄉會捐款50萬元、靈鷲山慈善基金會捐贈18萬元的春節物資。

此外，科林國際助聽器公司捐贈市值100萬元的人工智慧數位式助聽器、「嘉里大榮物流公司」免費提供物資運送等同110萬價值、彰化縣慈善團體聯合會的八大區慈善會及臺灣期貨交易所提供112萬元物資。今天的寒冬送暖活動中，還有彰化縣義剪志工協會團隊提供義剪，彰化基督教醫院則提供血壓量測、健康諮詢及衛教服務。

王惠美說，縣府在春節期間提供「不打烊」服務，包括「歲末寒冬 溫馨關懷」加強宣導、關心街友及弱勢民眾；「春節關懷情 溫暖遊民心」春節期間定期發放熱食；「幸福小舖-實物銀行」愛心物資發放；自殺防治專線「1925」、生命線「1995」；「113」兒少保護專線、「1957福利諮詢專線」，藉由單一窗口服務，提供即時關懷服務，用溫暖陪伴民眾度過每一個寒冬。

伸仁紡織董事長白璨榮表示，這幾年持續參與獨居老人愛心供餐，在社會處幫忙下，每年約有2萬8千個便當送到獨居老人手中；同時提供弱勢學童獎助學金，希望讓孩子能無後顧之憂；世界彰化同鄉總會長洪靜姿邀請企業及鄉親共襄盛舉投入公益。取之於社會，用之於社會，共同為社會營造安詳和樂的氛圍。

社會處表示，多年來縣府積極整合公私部門資源，率全國之先首創公益整合資訊平台「公益串聯站」，透過「實物給付」及「現金給付」雙管齊下，整合人力、物力、財力，建構綿密的社會安全網，保障弱勢族群各種生活需求，自2018年迄今，縣內志工人數參與超過7萬4500人，累計捐款額度超過2億7000萬元，捐贈物資市值超過9200萬元，持續造福弱勢族群。

彰化縣政府今天上午在縣府中庭舉辦春節關懷活動，共募得942萬元善款及市值超過1千萬元的民生物資給弱勢民眾，由縣長王惠美（前排左5）頒獎表揚。 記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天上午在縣府中庭舉辦春節關懷活動，共募得942萬元善款及市值超過1千萬元的民生物資給弱勢民眾，由縣長王惠美（前排左5）頒獎表揚。 記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天上午在縣府中庭舉辦春節關懷活動，共募得942萬元善款及市值超過1千萬元的民生物資給弱勢民眾，縣長王惠美當場發小紅包給弱勢族群。 記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天上午在縣府中庭舉辦春節關懷活動，共募得942萬元善款及市值超過1千萬元的民生物資給弱勢民眾，縣長王惠美當場發小紅包給弱勢族群。 記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天上午在縣府中庭舉辦春節關懷活動，共募得942萬元善款及市值超過1千萬元的民生物資給弱勢民眾，縣長王惠美當當場發小紅包給弱勢兒童。 記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天上午在縣府中庭舉辦春節關懷活動，共募得942萬元善款及市值超過1千萬元的民生物資給弱勢民眾，縣長王惠美當當場發小紅包給弱勢兒童。 記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天上午在縣府中庭舉辦春節關懷活動，共募得942萬元善款及市值超過1千萬元的民生物資給弱勢民眾，由縣長王惠美（左5）頒獎表揚。 記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天上午在縣府中庭舉辦春節關懷活動，共募得942萬元善款及市值超過1千萬元的民生物資給弱勢民眾，由縣長王惠美（左5）頒獎表揚。 記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在縣府中庭舉辦春節關懷活動，王惠美頒獎感謝伸仁紡織董事長白璨榮捐100萬元及市值26萬的保暖帽及童裝等。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在縣府中庭舉辦春節關懷活動，王惠美頒獎感謝伸仁紡織董事長白璨榮捐100萬元及市值26萬的保暖帽及童裝等。記者劉明岩／攝影

春節 公益 彰化

延伸閱讀

彰化九龍大榕公環境改善 設榕光塔及兒童遊戲場

彰化海牛文化推手辭世 縣政府規畫引進新海牛繼續發揚光大

彰化縣7年換7個警察局長如走馬燈 陳世煌派任未徵詢縣長也惹議

鹿港全民運動館將在年底前完工 擁人口、交通與產業優勢招商

相關新聞

彰化縣啟動寒冬送暖 75企業團體共捐942萬元善款及千萬物質

歲末年終，彰化縣政府今年結合75個企業與團體舉辦寒冬送暖活動，共募得942萬元善款及市值超過1千萬元的民生物資給弱勢民眾...

3子攜妻兒返鄉當青農 彰化田尾園藝農周俊麟被稱讚「教子有方」

春節前是家飾盆栽銷售旺季，全台約七成家飾盆栽來自彰化縣瑞豐種苗場，負責人周俊麟曾獲神農獎，但最被地方稱道的是他「教子有方...

斥資3.9億「烏日全民運動館」完工了！ 預計今年8月啟用

台中市烏日區人口突破8萬，建設局與運動局跨局處合作，投入3.9億元興建「烏日全民運動館」，造型宛如一顆暖橘色夕陽，近日完...

前6屆都沒中過！台中購物節「千萬好宅」這家店開出 幸運得主曝得獎祕訣

2025台中購物節壓軸大獎「千萬好宅」今年1月16日抽出，經發局揭曉，是由全球好市多營業額龍頭的好市多南屯店抽出；幸運得...

彰化竹塘大榕樹改造 未來變身共融公園

彰化縣竹塘鄉濁水溪堤岸的大榕樹覆蓋面積約2300坪，全台屬一屬二，縣府自編預算4409萬多元，重新規畫九龍大榕公園，打造...

中市民代提案 再納私立及高中職免費午餐 教育局：尚無具體時程

台中市政府宣布，115學年度起公立國中小午餐全面免費，每餐餐費60至70元，預估21萬多名學生受惠，市府編列30億元。市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。