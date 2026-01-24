3子攜妻兒返鄉當青農 彰化田尾園藝農周俊麟被稱讚「教子有方」

春節前是家飾盆栽銷售旺季，全台約七成家飾盆栽來自彰化縣瑞豐種苗場，負責人周俊麟曾獲神農獎，但最被地方稱道的是他「教子有方」，3個兒子從資訊、商業金融等系所畢業後成家，都攜妻兒回家鄉田尾當青農，為園藝農業增添生力軍。

周俊麟66歲，是農三代，自永靖高工機械科畢業先到工廠工作兩年，服完兵役準備重返職場卻母親病逝、父親出車禍，70多歲爺爺種水稻無力兼顧兒子（周俊麟的爸爸）種苗場，由周俊麟接手。

周父的種苗場把苗木種在田間，出貨前斷根挖起，當時流行變葉木、榆樹等苗木，周俊麟本來沒打算從事園藝，並未學習相關技巧，接手後只能憑記憶種苗木，結果跟父親經營收入相比銳減九成，不得不另尋出路，他看到園藝同業販售花草種苗，生長周期短而現金回收率快，決定改為培育花草種苗。

周俊麟多管齊下，向同業學習種花草種苗，整理老家田地當種苗場，配合田尾公路花園發展挑選市場熱度高的花草，摸索約5年找到方向並定位必須「自產自銷」，第一波主打巴西鐵樹、開運竹家飾盆栽大受歡迎。

他進而做組合盆栽和小品盆栽供應中盤商，他繼承父親的瑞豐種苗場成功轉型，民國95年獲神農，並田尾鄉農會輔導下擔任田尾鄉花卉產銷班第十班班長，帶領班員勇奪民國100年全國十大績優農業產銷班。

周俊麟的3個兒子周家榮、周家盛、周家宏雖非主修農業園藝，但自幼耳濡目染，都離開北部都會區回到田尾鄉務農，接受田尾鄉農會輔導、到農業試驗所上課、向種苗繁殖場學習，長子周家榮當選印度草根大使，次子周家盛為田尾優秀農民，三子周家宏當選第三屆百大青農。