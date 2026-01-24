南投千人拔蘿蔔 孩童體驗產地到餐桌農趣

南投縣南投市公所、草屯鎮公所今天分別舉辦拔蘿蔔活動，吸引親子體驗農事樂趣。南投市公所表示，千人齊聚拔蘿蔔，許多孩子首次踩進農田、拔出蘿蔔，感受收成感覺。

為讓孩童親近土地、體驗「從產地到餐桌」勞動價值，南投市公所10日在營北里、今天在營南里辦拔蘿蔔活動，吸引大批民眾參加。台中市何姓民眾說，孩子在都市生活，很難理解食物從哪來，透過拔蘿蔔讓孩子知道食材得來不易，是非常好的食農教育。

蘿蔔田地主、營南社區發展協會理事長莊榮智說，今年氣候因素，入冬後雨水較少、露水也不多，加上稻子收割晚3週，蘿蔔成長緩慢、蘿蔔偏小，雖然可惜，但鮮甜美味不變。

南投市長張嘉哲表示，許多孩子可能只看過餐桌上蘿蔔湯，沒見過蘿蔔長在田裡模樣，公所辦拔蘿蔔就是希望孩子踩在泥土，體驗拔出白胖「大根」成就，這份鮮甜是美味食材，更是與土地深刻連結。親手採收的蘿蔔，煮湯絕對特別清甜。

草屯鎮公所也辦親子拔蘿蔔活動，草屯鎮長簡賜勝說，今年在加老里、南埔里、中原里、復興里、敦和里與新豐里撒播約5公頃蘿蔔田，活動主場地設於中投公路高架橋下「青青錦鯉」附近農田，交通方便且有停車空間，吸引鄰近縣市居民。