武陵農場櫻花季2月13日登場 中市推賞櫻專車

2026武陵農場櫻花季2月13日展開，活動為期17天。台中市交通局推出「梨山－武陵農場」賞櫻專車，可透過「台中Go」購票，更結合市民專享的「雙十公車優惠」，遊客搭公車上山賞櫻，省錢又安心。

台中市交通局今天發布新聞稿，賞櫻遊客有3種購票方式，一、透過「TBS台北轉運站」APP提前預購賞櫻專車套票；二、現場排隊購票，民眾可於每日下午4時至6時至梨山遊客中心購買隔天車票，每人限購6張票，現場售完為止。三、為台中市政府經由「台中Go」網站及APP購買的「台中Go時數型套票×武陵櫻花季交通聯票」。

交通局說明，台中Go套票內容包含865區公車、武陵櫻花季接駁專車保留席位與車票、武陵農場門票，以及台中Go公車48小時套票（啟用後於效期內可無限次搭乘台中市區公車），整合交通與旅遊需求，提供更便利的一站式服務。

交通局長葉昭甫表示，為維護賞櫻品質與交通順暢，活動期間武陵農場周邊將實施交通管制措施，僅限持通行證車輛及搭乘大眾運輸工具的遊客進入管制區。民眾可提前透過網路或電話預約豐原客運865路（含區）公車前往梨山，次日再轉乘「梨山-武陵農場」賞櫻專車前往園區。

葉昭甫說明，交通局配合台8臨37線便道管制時間，市區公車865路（含區）自谷關端發車時間為上午6時45分，約2小時車程可至梨山，再轉乘「梨山-武陵農場」賞櫻專車，車程約50分鐘即可抵達武陵農場。

他提到，台中市民搭公車還可享有「雙十公車優惠」搭車10公里內免費，超過10公里最多只要新台幣10元車資，搭乘公車便利又優惠，提供遊客前往武陵農場最便利、也最友善的交通選擇。