斥資3.9億「烏日全民運動館」完工了！ 預計今年8月啟用

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
烏日全民運動館完工，預計今年8月啟用。圖／台中市政府提供
烏日全民運動館完工，預計今年8月啟用。圖／台中市政府提供

台中市烏日區人口突破8萬，建設局與運動局跨局處合作，投入3.9億元興建「烏日全民運動館」，造型宛如一顆暖橘色夕陽，近日完工並進入驗收階段。建設局指出，後續將由運動局辦理招商及內部裝修作業，預計今年8月正式啟用，為地方注入嶄新的運動休閒能量。

建設局長陳大田表示，隨著烏日區人口突破8萬，高鐵特區作為區域發展核心，帶動商務、住宅及娛樂購物等多元產業蓬勃發展，生活機能需求日益升高，市府成功向中央爭取補助1億元，共斥資3.9億元興建「烏日全民運動館」，運動館建築外觀以圓弧屋頂搭配方形外懸廊設計，場館外圍規劃環狀熱身步道，民眾暖身行走時可遠眺周邊景觀，串聯在地風貌，達到身心放鬆效果。。

建設局表示，「烏日全民運動館」規畫地上三層建築，總樓地板面積5420平方公尺，設施完善，包括36席汽車及52席機車停車位，綜合球場可提供籃球、羽球使用；另設全齡體能訓練場、新型態健身房、韻律教室、瑜珈教室，以及兒童運動中心等多項運動空間，滿足親子及兒童需求。

