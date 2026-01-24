前6屆都沒中過！台中購物節「千萬好宅」這家店開出 幸運得主曝得獎祕訣

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
經發局長張峯源（右二）到台中購物節千萬好宅開獎店家「好市多南屯店」貼紅榜。圖／台中市政府提供
經發局長張峯源（右二）到台中購物節千萬好宅開獎店家「好市多南屯店」貼紅榜。圖／台中市政府提供

2025台中購物節壓軸大獎「千萬好宅」今年1月16日抽出，經發局揭曉，是由全球好市多營業額龍頭的好市多南屯店抽出；幸運得主住南屯的黃先生現身，直呼「中獎像作夢一樣」，並分享，他七屆購物節不缺席，自認沒有偏財運，前六屆沒中獎，連統一發票也只中過200元，但始終秉持「不錯過任何一張發票」的原則，活動期間每筆消費都確實登錄。

經發局長張峯源特地前往好市多南屯店貼榜祝賀；張峯源表示，好市多南屯店深耕在地近20年，是市府BOT民間投資開發的成功典範，帶動地方商圈發展，營業額更長年位居全球第一。此屆台中購物節，該店也名列消費登錄金額前段班，展現強勁消費動能與城市經濟活力。

張峯源指出，回顧歷屆好宅中獎店家，2019年首屆的旅行社、第二屆中友百貨、第三屆特力屋、第四屆TOYOTA汽車、第五屆台灣大哥大門市，第六屆全家便利商店，第七屆好市多南屯店，橫跨食衣住行育樂各產業，充分展現台中購物節與市民日常消費的高度連結，也有效帶動百工百業發展。

經發局說明，今年幸運得主黃先生，從事運輸業，七屆台中購物節從未缺席。黃男分享，自己過去不僅購物節從未中獎，就連統一發票也只中過200元，自認沒有偏財運，但始終秉持「不錯過任何一張發票」的原則，活動期間每筆消費都確實登錄。此次中獎發票，正是與家人前往鄰近美式賣場採買民生用品的日常消費，完全沒想到會獲得壓軸好宅大獎。

黃先生表示，接到市長盧秀燕來電通知中獎時，因防詐意識高，當下反而相當冷靜，掛斷電話後仍半信半疑。所幸台中購物節制度完善、查核流程嚴謹，不僅有APP即時通知、臉書直播開獎畫面可回放查證，後續也由工作人員多次聯繫確認，才讓他相信自己真的抽中，這是「天上掉下來的禮物」，未來將與家人一同入住，作為溫馨的第二個家。

抽中台中購物節壓軸大獎「千萬好宅」的南屯黃先生（左）現身市府。圖／台中市政府提供
抽中台中購物節壓軸大獎「千萬好宅」的南屯黃先生（左）現身市府。圖／台中市政府提供

