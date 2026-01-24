聽新聞
0:00 / 0:00

中市民代提案 再納私立及高中職免費午餐 教育局：尚無具體時程

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市推行公立國中小學校午餐免費，朝野議員均建議擴大到私立學校乃至高中職，市府表示若要包含公私立國中小與高中職，需花費約42億元。圖／聯合報系資料照片
台中市推行公立國中小學校午餐免費，朝野議員均建議擴大到私立學校乃至高中職，市府表示若要包含公私立國中小與高中職，需花費約42億元。圖／聯合報系資料照片

台中市政府宣布，115學年度起公立國中小午餐全面免費，每餐餐費60至70元，預估21萬多名學生受惠，市府編列30億元。市議會議員表示支持，但建議政策應擴及私立學校與高中職，以落實12年國教義務教育精神。

市議會教育文化委員會昨天多名議員提案，將免費午餐納入公私立國中小及高中職，全體委員連署支持，也有議員建議依家庭所得分級補助私校學生。召集人李中指出，高中職階段同樣屬義務教育，一些完全中學的國中小已有補助，高中卻沒有；部分學生因就讀私校或考量職業類別不得不選擇私校，未必家庭富裕，因此應一視同仁。

教育局長蔣偉民表示，目前公立國中小補助方案需約30億元，若納入私立國中小增加約3億元，納入公私立高中職再增加9億餘元，全部加總達42億元。分級補助計算家戶所得較為繁複，目前尚無縣市施行，市府將研議可行性，但是尚無具體時程。

議員王立任表示，提案方向包括三個層面：納入私校、納入高中職、是否分級補助，教育局雖建議研議，但缺乏具體時程，形同空白授權。

李中指出，市府應以42億元方案為第一優先考量，並請教育局與市長審慎討論經費問題，政策案照案通過。

針對教師兼任行政獎金問題，議員陳雅惠提案比照桃園市，每月加碼1000元行政獎金，並回溯至去年9月，以穩定校園行政人力。

蔣偉民表示，如比照桃園加碼，全年約需8230萬元，考量經費龐大建議研議辦理。李中認為，加碼獎金與午餐免費政策同屬社會趨勢，若落後其他縣市，容易被視為未照顧市民，建議照案通過，由教育局研議後提出方案。

延伸閱讀

私校盼捐款比照公校100%扣除額 教部允溝通修法

學校行政大逃亡…台中教團喊獎金加碼 市府回應了

中市議員推學校午餐免費擴及私校與高中職 市府：要42億元

中市議會民進黨團幹部交接 盧秀燕、何欣純同框

相關新聞

網傳台中市春節普發3000元老人紅包 中市府澄清：絕無此事

近日網路平台流傳AI製作影片，稱台中市65歲以上長者可以申請春節補助3000元。台中市政府今天澄清，並無春節3000元老...

台中購物節「千萬好宅」得主曝！到好市多南屯店消費7457元 爽成幸運兒

2025台中購物節市價近千萬好宅大獎得主於16日抽出，台中市經發局今天公布，得主的中獎發票來自好市多南屯店，消費金額74...

彰化竹塘大榕樹改造 未來變身共融公園

彰化縣竹塘鄉濁水溪堤岸的大榕樹覆蓋面積約2300坪，全台屬一屬二，縣府自編預算4409萬多元，重新規畫九龍大榕公園，打造...

中市民代提案 再納私立及高中職免費午餐 教育局：尚無具體時程

台中市政府宣布，115學年度起公立國中小午餐全面免費，每餐餐費60至70元，預估21萬多名學生受惠，市府編列30億元。市...

才被爆老鼠橫行！台中魯肉飯餐廳再傳「吃到拖把棉繩」 食安處派員稽查

台中市北區1間魯肉飯餐廳2個月前被拍到廚房老鼠出沒，店員邊烹飪邊抽菸，近日又被指在筍絲中出現疑拖把棉繩等異物。台中食安處...

連續28年發敬老金！彰化市照顧逾3萬名長者 每人可領6000元禮金

為照顧長者，彰化市公所每年在春節前夕，都會發放敬老禮金給70歲以上長輩；市公所指出，今年約有3萬1900名長者可領取60...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。