中市民代提案 再納私立及高中職免費午餐 教育局：尚無具體時程

台中市政府宣布，115學年度起公立國中小午餐全面免費，每餐餐費60至70元，預估21萬多名學生受惠，市府編列30億元。市議會議員表示支持，但建議政策應擴及私立學校與高中職，以落實12年國教義務教育精神。

市議會教育文化委員會昨天多名議員提案，將免費午餐納入公私立國中小及高中職，全體委員連署支持，也有議員建議依家庭所得分級補助私校學生。召集人李中指出，高中職階段同樣屬義務教育，一些完全中學的國中小已有補助，高中卻沒有；部分學生因就讀私校或考量職業類別不得不選擇私校，未必家庭富裕，因此應一視同仁。

教育局長蔣偉民表示，目前公立國中小補助方案需約30億元，若納入私立國中小增加約3億元，納入公私立高中職再增加9億餘元，全部加總達42億元。分級補助計算家戶所得較為繁複，目前尚無縣市施行，市府將研議可行性，但是尚無具體時程。

議員王立任表示，提案方向包括三個層面：納入私校、納入高中職、是否分級補助，教育局雖建議研議，但缺乏具體時程，形同空白授權。

李中指出，市府應以42億元方案為第一優先考量，並請教育局與市長審慎討論經費問題，政策案照案通過。

針對教師兼任行政獎金問題，議員陳雅惠提案比照桃園市，每月加碼1000元行政獎金，並回溯至去年9月，以穩定校園行政人力。

蔣偉民表示，如比照桃園加碼，全年約需8230萬元，考量經費龐大建議研議辦理。李中認為，加碼獎金與午餐免費政策同屬社會趨勢，若落後其他縣市，容易被視為未照顧市民，建議照案通過，由教育局研議後提出方案。