彰化竹塘大榕樹改造 未來變身共融公園

彰化縣竹塘鄉濁水溪堤岸的大榕樹覆蓋面積約2300坪，全台屬一屬二，縣府自編預算4409萬多元，重新規畫九龍大榕公園，打造結合親子遊憩、宗教朝聖與河濱景觀的全齡共融公園，成為南彰新亮點。

縣府昨天舉行開工動土典禮，縣長王惠美指出，工程已先驅除病蟲害、改善土質，並經樹醫師確認大榕樹健康無虞後設計施工。

園區重新規畫主廟參拜空間，兩側設置歷史故事牆，樹冠下採最少擾動設計，並打造「榕光塔」，供遊客登高俯瞰大榕樹及濁水溪河景，兼顧生態保護與遊憩功能。

王惠美強調，公園完成後將成為竹塘鄉新地標，也將提升地方觀光能量。

城市暨觀光處長王瑩琦表示，園區以大榕樹為軸心，設置「祥龍探索遊戲場」，具攀爬、擺盪及水霧等遊戲設施，串連周邊景點，兼具遊憩與觀光功能，是彰化縣第十八座共融式公園。

第四河川分署長張朝恭指出，自強大橋到下溪墘高灘地的保護工程已投入6千萬，今年6月可望完工；中沙大橋到水尾堤防的環境改善工程全長2.8公里，預計明年完工，均可提升河川景觀，為公園增色。

竹塘鄉農會表示，公園完工後將引進市集與攤商，展售地方農特產品，提供遊客玩、吃、買的完整體驗。鄉長蔡碩任說，公園可望帶動竹塘遊憩翻身，鄉農會總幹事詹光信也強調，公園將成為地方觀光與社區休閒新平台。

九龍大榕公管理委員會主任委員陳壬錫表示，平日攤商可展售特產及飲食，假日市集多元經營，盼結合觀光遊憩與信仰特色，吸引更多遊客造訪。