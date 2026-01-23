聽新聞
0:00 / 0:00
網傳台中市春節普發3000元老人紅包 中市府澄清：絕無此事
近日網路平台流傳AI製作影片，稱台中市65歲以上長者可以申請春節補助3000元。台中市政府今天澄清，並無春節3000元老人補助一事，市府僅針對低收入戶發放春節慰問金，每戶2500元，且為列冊發放，無需申請，提醒民眾不要相信來源不明的資訊。
台中市社會局表示，近日YouTube等網路平台流傳AI製作的影片，宣稱台中市65歲以上長者只要家庭年收入不高於120萬，就可以申請春節補助3000元，應提早線上或臨櫃登記云云。
社會局指出，台中市政府發放三節慰問金的對象是經濟弱勢的列冊低收入戶，春節慰問金每戶2500元、端午節與中秋節每戶1500元，區公所造冊、社會局核發，符合資格的民眾不用特別申請。該影片資訊屬於不實謠言，民眾若欲了解相關資訊，可上社會局官方網站查詢，切勿相信來源不明的消息。
社會局補充，市府多面向照顧65歲以上長者，包含補助老人健保、敬老愛心卡每月1000點、發放重陽敬老金與人瑞禮金、辦理長青學苑與社區照顧關懷據點等等。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言