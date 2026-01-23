快訊

網傳台中市春節普發3000元老人紅包 中市府澄清：絕無此事

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
近日網路平台流傳AI製作影片，稱台中市65歲以上長者可以申請春節補助3000元，台中市政府澄清並無此事。圖／台中市政府提供
近日網路平台流傳AI製作影片，稱台中市65歲以上長者可以申請春節補助3000元，台中市政府澄清並無此事。圖／台中市政府提供

近日網路平台流傳AI製作影片，稱台中市65歲以上長者可以申請春節補助3000元。台中市政府今天澄清，並無春節3000元老人補助一事，市府僅針對低收入戶發放春節慰問金，每戶2500元，且為列冊發放，無需申請，提醒民眾不要相信來源不明的資訊。

台中市社會局表示，近日YouTube等網路平台流傳AI製作的影片，宣稱台中市65歲以上長者只要家庭年收入不高於120萬，就可以申請春節補助3000元，應提早線上或臨櫃登記云云。

社會局指出，台中市政府發放三節慰問金的對象是經濟弱勢的列冊低收入戶，春節慰問金每戶2500元、端午節與中秋節每戶1500元，區公所造冊、社會局核發，符合資格的民眾不用特別申請。該影片資訊屬於不實謠言，民眾若欲了解相關資訊，可上社會局官方網站查詢，切勿相信來源不明的消息。

社會局補充，市府多面向照顧65歲以上長者，包含補助老人健保、敬老愛心卡每月1000點、發放重陽敬老金與人瑞禮金、辦理長青學苑與社區照顧關懷據點等等。

台中市

