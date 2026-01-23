台中購物節「千萬好宅」得主曝！到好市多南屯店消費7457元 爽成幸運兒

2025台中購物節市價近千萬好宅大獎得主於16日抽出，台中市經發局今天公布，得主的中獎發票來自好市多南屯店，消費金額7457元，局長張峯源並前往賣場貼紅榜祝賀。

台中市經濟發展局揭曉，好宅中獎發票來自全球好市多營業額龍頭的好市多南屯店，發票消費金額新台幣7457元；經發局長張峯源也特地前往賣場貼榜祝賀，與同樣居住南屯區的幸運得主一同分享喜氣，幸運兒直呼「中獎真的像作夢一樣」。

張峯源表示，好市多南屯店深耕在地近20年，是市府BOT民間投資開發的成功典範，不僅帶動地方商圈發展，營業額更長年位居全球第1。此屆台中購物節中，好市多南屯店亦名列消費登錄金額前段班，展現強勁消費動能與城市經濟活力。

回顧歷屆好宅中獎店家，張峯源說，從2019年首屆的旅行社、第2屆中友百貨、第3屆特力屋、第4屆TOYOTA汽車、第5屆台灣大哥大門市，到第6屆全家便利商店，橫跨食衣住行育樂各產業，充分展現台中購物節與市民日常消費的高度連結，也有效帶動百工百業發展。

經發局說明，今年好宅得主為南屯區黃先生，從事運輸業，7屆台中購物節從未缺席。他分享，自己過去不僅購物節從未中獎，就連統一發票也只中過200元，自認沒有偏財運，但始終秉持「不錯過任何一張發票」的原則，活動期間每筆消費都確實登錄。此次中獎發票，正是與家人前往美式賣場採買民生用品的日常消費，完全沒想到會獲得壓軸好宅大獎。

黃先生回憶，接到市長盧秀燕來電通知中獎時，因防詐意識高，當下反而相當冷靜，掛斷電話後仍半信半疑。後續由工作人員多次聯繫確認，才讓他相信自己真的抽中壓軸好宅。他形容，這是「天上掉下來的禮物」，未來將與家人一同入住，作為溫馨的第二個家。