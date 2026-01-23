快訊

改造彰化竹塘九龍大榕公景觀先為老樹治病 今動土將建榕光塔

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣竹塘鄉九龍大榕公有傳奇故事，鄉民建廟祀奉。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉九龍大榕公有傳奇故事，鄉民建廟祀奉。記者簡慧珍／攝影

彰化縣竹塘鄉濁水溪堤岸邊的大榕樹覆蓋面積約2300坪，在全台屬一屬二，彰化縣政府自編預算重新規畫園區動線，打造祥龍探索遊戲場和強化河濱景觀，建造適合全齡遊憩的南彰新亮點，地方將進一步引進市集，讓遊客有玩、有吃，也買得到竹塘鄉農特產品。

縣政府今舉行竹塘鄉九龍大榕公周邊環境改善工程開工動土典禮，城市暨觀光處長王瑩琦先簡報說明，工程將以九龍大榕公為園區軸心，以祥龍戲水意象設置祥龍探索遊戲場，具備攀爬、擺盪、水霧等遊戲功能，與周邊景點串連，營造兼具宗教朝聖、休閒遊憩及親子活動的複合型觀光園區，也是彰化縣第十八座共融式公園。

縣長王惠美說，縣政府自編預算4409多改造九龍大榕公公園，先驅除病蟲害、改善土質，經樹醫師診斷大榕公健康無虞才設計工程，主景部分重新規畫主廟參拜空間，在兩側設置大榕公歷史故事牆，樹冠下採最少擾動的設計手法，配置不同性質舖面兼顧榕樹健康，最特別的設計是將作為地標的「榕光塔」，供遊客登高俯看大榕樹感受壯闊氣勢與濁水溪河濱景觀。

第四河川分署長張朝恭表示，已投入6千萬元施做自強大橋到下溪墘高灘地（竹塘鄉境內）保護工程，今年6月可望完工，另設計中沙大橋到橋的水尾堤防（溪州鄉到竹塘鄉）環境改善工程，全長2.8公里，今年5月發包，預計明年完工，這些工程有助環境景觀，都能為竹塘與九龍大榕公公園增色。

竹塘鄉公所、鄉農會感謝縣政府照顧竹塘，有了這座共融式公園和全新設計河濱景觀，鄉長蔡碩任說，竹塘可望從全縣第二遊憩貧乏區翻身，鄉農會總幹事詹光信也說，公園啟用後，鄉農會將配合地方常到這裡展售農特產品。縣議員陳玉姬表示，要為溪湖中央公園也爭取水霧親水遊憩設施。

九龍大榕公管理委員會主任委員陳壬錫表示，將引進攤商和市集，平日有攤商展售地方特產和販賣飲食，假日市集經營項目繁多可招徠遊客，希望九龍大榕公結合觀光遊憩設施與信仰特色資源，為觀光遊憩與社區休閒開啟新頁。

彰化縣竹塘鄉九龍大榕公旁枝多，樹冠覆蓋面積2300坪，堪稱全台之最。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉九龍大榕公旁枝多，樹冠覆蓋面積2300坪，堪稱全台之最。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉九龍大榕公周邊環境改善工程開工動土典禮喜氣洋洋，記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉九龍大榕公周邊環境改善工程開工動土典禮喜氣洋洋，記者簡慧珍／攝影

