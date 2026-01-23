連續28年發敬老金！彰化市照顧逾3萬名長者 每人可領6000元禮金

為照顧長者，彰化市公所每年在春節前夕，都會發放敬老禮金給70歲以上長輩；市公所指出，今年約有3萬1900名長者可領取6000元禮金，發放總金額合計1億9100多萬元。

彰化市公所今天舉行春節敬老禮金記者會，說明今年春節敬老禮金發放規定及情形，出席的有彰化市長林世賢及8名70歲以上長輩，在記者會上，林世賢也先致贈紅包給長輩們，預先祝他們春節快樂。

林世賢說明，市公所已連續28年發放春節禮金新台幣6000元給70歲以上長者，而今年可獲領取敬老禮金的長者有3萬1911名，合計發放總金額為1億9146萬6000元，期盼藉此弘揚孝道及倫理道德觀念，關懷照顧長者。

林世賢指出，只要是年滿70歲，在彰化市設籍6年以上長者且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老慰問禮金及長壽麵線一份。

市公所表示，為順應時代潮流及尊重長者意願，禮金領取讓長者自由選擇領現金或轉帳，以今年為例，有2萬4000多人選擇用轉帳，7200多人選擇領現金，市公所財政雖非充裕，但仍節省其他開支，做好社會福利，讓彰化市成為充滿溫暖的新城市。