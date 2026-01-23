快訊

不帶繩索怎麼爬？霍諾德明將徒手攀台北101 「關鍵裝備」揭密

北市「八德路精華軸線」一堆老透天為何不改建新大樓？ 房仲揭原因

三立採訪車衝撞銀行！2傷者送台大醫院 其中1人腦出血需緊急開刀

聽新聞
0:00 / 0:00

連續28年發敬老金！彰化市照顧逾3萬名長者 每人可領6000元禮金

中央社／ 彰化23日電
彰化市公所指出，今年約有3萬1900名長者可領取6000元禮金，發放總金額合計1億9100多萬元。圖／聯合報系資料照
彰化市公所指出，今年約有3萬1900名長者可領取6000元禮金，發放總金額合計1億9100多萬元。圖／聯合報系資料照

為照顧長者，彰化市公所每年在春節前夕，都會發放敬老禮金給70歲以上長輩；市公所指出，今年約有3萬1900名長者可領取6000元禮金，發放總金額合計1億9100多萬元。

彰化市公所今天舉行春節敬老禮金記者會，說明今年春節敬老禮金發放規定及情形，出席的有彰化市長林世賢及8名70歲以上長輩，在記者會上，林世賢也先致贈紅包給長輩們，預先祝他們春節快樂。

林世賢說明，市公所已連續28年發放春節禮金新台幣6000元給70歲以上長者，而今年可獲領取敬老禮金的長者有3萬1911名，合計發放總金額為1億9146萬6000元，期盼藉此弘揚孝道及倫理道德觀念，關懷照顧長者。

林世賢指出，只要是年滿70歲，在彰化市設籍6年以上長者且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老慰問禮金及長壽麵線一份。

市公所表示，為順應時代潮流及尊重長者意願，禮金領取讓長者自由選擇領現金或轉帳，以今年為例，有2萬4000多人選擇用轉帳，7200多人選擇領現金，市公所財政雖非充裕，但仍節省其他開支，做好社會福利，讓彰化市成為充滿溫暖的新城市。

彰化 春節

延伸閱讀

民進黨已執政17年 「他」登記參選彰化市長：決定承擔大局

前縣長翁金珠陪外甥女登記 「改母姓」參選縣議員卡關

前縣長翁金珠外甥女「改母姓」加入戰局 民進黨彰化縣議員1選區參選爆炸

都是這群人玩大風吹…彰化政壇老面孔互換跑道 縣民憂恐非人民之福

相關新聞

台中購物節「千萬好宅」得主曝！到好市多南屯店消費7457元 爽成幸運兒

2025台中購物節市價近千萬好宅大獎得主於16日抽出，台中市經發局今天公布，得主的中獎發票來自好市多南屯店，消費金額74...

連續28年發敬老金！彰化市照顧逾3萬名長者 每人可領6000元禮金

為照顧長者，彰化市公所每年在春節前夕，都會發放敬老禮金給70歲以上長輩；市公所指出，今年約有3萬1900名長者可領取60...

才被爆老鼠橫行！台中魯肉飯餐廳再傳「吃到拖把棉繩」 食安處派員稽查

台中市北區1間魯肉飯餐廳2個月前被拍到廚房老鼠出沒，店員邊烹飪邊抽菸，近日又被指在筍絲中出現疑拖把棉繩等異物。台中食安處...

改造彰化竹塘九龍大榕公景觀先為老樹治病 今動土將建榕光塔

彰化縣竹塘鄉濁水溪堤岸邊的大榕樹覆蓋面積約2300坪，在全台屬一屬二，彰化縣政府自編預算重新規畫園區動線，打造祥龍探索遊...

日本大分縣副知事率團來台招商 台中市府盼再續前緣牽起兩地交流 　

台積電前進日本九州熊本，大幅帶動地方經濟與觀光，九州其他縣廳也積極來台招商，盼能複製下一個熊本。位於九州東北部的大分，日...

彰化捐血送土雞、禮券最高送500元 捐血車未開張民眾就排隊

彰化東區扶輪社、彰化縣不動產建築開發同業公會等單位主辦的捐血送土雞及禮券，9點半才開始的捐血活動吸引許多民眾提早到場，搶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。