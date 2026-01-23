快訊

不帶繩索怎麼爬？霍諾德明將徒手攀台北101 「關鍵裝備」揭密

北市「八德路精華軸線」一堆老透天為何不改建新大樓？ 房仲揭原因

三立採訪車衝撞銀行！2傷者送台大醫院 其中1人腦出血需緊急開刀

受國際貿易環境影響 台中市114年稅收下滑近1成

中央社／ 台中23日電

台中市經濟發展局今天根據財政部資料表示，台中市114年綜所稅收600億元、營所稅收742億元，較113年下降近1成，主要受國際貿易環境影響企業獲利與薪資獎金發放。

台中市政府經濟發展局根據財政部最新資料表示，台中市綜合所得稅自108年的新台幣335億元成長至114年600億元，增幅近80%；營利事業所得稅則由108年559億元成長至114年742億元，增幅約33%，兩項主要稅收成長率均居6都第3名，顯示市民所得與企業獲利基礎同步擴大、城市經濟底盤穩健。

觀察近3年稅收表現，經發局說明，114年綜所稅600億元、營所稅742億元，較113年微幅下降近1成，主要反映國際景氣不確定性、美國關稅政策影響及出口訂單波動，進而影響企業獲利與薪資獎金發放。

經發局表示，若與112年相比，綜所稅仍增加54億元、營所稅增加23億元，顯示台中整體稅基規模仍維持成長趨勢，經濟體質具備高度韌性。

依財政部統計，截至114年10月，台中營利事業銷售額累計達4.7兆元，其中製造業銷售額達1.56兆元，顯示製造引擎穩健運轉；商業服務方面，台中大遠百去年營收223.6億元、居全台百貨第2，新光三越中港店復業後仍創下132.4億元佳績，展現內需消費力道持續強勁。

經發局認為，稅收表現不宜僅以單一年度高低判斷城市競爭力，更應著眼產業長期潛力。市府將持續優化投資環境，推動重大公共建設，確保水、電等關鍵資源穩定供應，同時協助企業拓展國際市場，成為產業堅實後盾，攜手企業在台中深耕發展、穩健成長。

台中市 稅收

延伸閱讀

AI算力中心促參 今年拚首案

財政部提先動支總預算 黃國昌嗆財政部次長「問A答B」

美國12月關稅收入連二月下滑

房地稅收首見衰退！ 這區「直接腰斬」屋主不再狂賺

相關新聞

台中購物節「千萬好宅」得主曝！到好市多南屯店消費7457元 爽成幸運兒

2025台中購物節市價近千萬好宅大獎得主於16日抽出，台中市經發局今天公布，得主的中獎發票來自好市多南屯店，消費金額74...

連續28年發敬老金！彰化市照顧逾3萬名長者 每人可領6000元禮金

為照顧長者，彰化市公所每年在春節前夕，都會發放敬老禮金給70歲以上長輩；市公所指出，今年約有3萬1900名長者可領取60...

才被爆老鼠橫行！台中魯肉飯餐廳再傳「吃到拖把棉繩」 食安處派員稽查

台中市北區1間魯肉飯餐廳2個月前被拍到廚房老鼠出沒，店員邊烹飪邊抽菸，近日又被指在筍絲中出現疑拖把棉繩等異物。台中食安處...

改造彰化竹塘九龍大榕公景觀先為老樹治病 今動土將建榕光塔

彰化縣竹塘鄉濁水溪堤岸邊的大榕樹覆蓋面積約2300坪，在全台屬一屬二，彰化縣政府自編預算重新規畫園區動線，打造祥龍探索遊...

日本大分縣副知事率團來台招商 台中市府盼再續前緣牽起兩地交流 　

台積電前進日本九州熊本，大幅帶動地方經濟與觀光，九州其他縣廳也積極來台招商，盼能複製下一個熊本。位於九州東北部的大分，日...

彰化捐血送土雞、禮券最高送500元 捐血車未開張民眾就排隊

彰化東區扶輪社、彰化縣不動產建築開發同業公會等單位主辦的捐血送土雞及禮券，9點半才開始的捐血活動吸引許多民眾提早到場，搶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。