受國際貿易環境影響 台中市114年稅收下滑近1成

台中市經濟發展局今天根據財政部資料表示，台中市114年綜所稅收600億元、營所稅收742億元，較113年下降近1成，主要受國際貿易環境影響企業獲利與薪資獎金發放。

台中市政府經濟發展局根據財政部最新資料表示，台中市綜合所得稅自108年的新台幣335億元成長至114年600億元，增幅近80%；營利事業所得稅則由108年559億元成長至114年742億元，增幅約33%，兩項主要稅收成長率均居6都第3名，顯示市民所得與企業獲利基礎同步擴大、城市經濟底盤穩健。

觀察近3年稅收表現，經發局說明，114年綜所稅600億元、營所稅742億元，較113年微幅下降近1成，主要反映國際景氣不確定性、美國關稅政策影響及出口訂單波動，進而影響企業獲利與薪資獎金發放。

經發局表示，若與112年相比，綜所稅仍增加54億元、營所稅增加23億元，顯示台中整體稅基規模仍維持成長趨勢，經濟體質具備高度韌性。

依財政部統計，截至114年10月，台中營利事業銷售額累計達4.7兆元，其中製造業銷售額達1.56兆元，顯示製造引擎穩健運轉；商業服務方面，台中大遠百去年營收223.6億元、居全台百貨第2，新光三越中港店復業後仍創下132.4億元佳績，展現內需消費力道持續強勁。

經發局認為，稅收表現不宜僅以單一年度高低判斷城市競爭力，更應著眼產業長期潛力。市府將持續優化投資環境，推動重大公共建設，確保水、電等關鍵資源穩定供應，同時協助企業拓展國際市場，成為產業堅實後盾，攜手企業在台中深耕發展、穩健成長。