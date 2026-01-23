日本大分縣副知事率團來台招商 台中市府盼再續前緣牽起兩地交流 　

台積電前進日本九州熊本，大幅帶動地方經濟與觀光，九州其他縣廳也積極來台招商，盼能複製下一個熊本。位於九州東北部的大分，日前來台舉辦企業招商說明會，包括日本媒體、物產與美食業者、化學相關產業者都特別飛來台灣舉辦「大分之夜」，盼台日間多交流，奠定在產業、觀光與地方創生等領域的合作。而過去曾有台中直飛大分的直航航班，台中市政府觀光旅遊局局長陳美秀也出席與會，盼能再次牽起中台灣與大分兩地間的交流。

本次企業招商研討會由大分縣副知事尾野賢治親自率領產業界重要人士與專家來台，向台灣產業界介紹位於九州東部、素有「九州東部玄關口」之稱的大分縣，說明大分縣具備高度競爭力的產業聚落與投資環境優勢，包括化學、鋼鐵、汽車、半導體及精密機械等產業的高度集聚，鄰近福岡、熊本的區位優勢，以及具吸引力的土地成本與工業用水費率。同時，也分享大分縣以地熱發電、碳中和為核心的綠色能源布局與永續發展策略，展現其作為未來投資據點的潛力。

此外，現居台北的日本經濟新聞社局長羽田野支也從文化、觀光與地方生活的角度，帶領與會者深入認識大分縣的多元魅力。他介紹了大分縣作為日本首屈一指「溫泉縣」的特色，以及地熱發電所象徵的自然能量，並分享極具特色的天然碳酸泉文化。此外還有大分的美食城下鰈魚、高級海味河豚，以及被譽為「大分海之寶」的關鯵、關鯖等豐富漁產。

此外，還有來自大分的乾香菇、品牌地瓜「甘太君」、產自大分縣西部日田市的「日田梨」、大分縣原創品牌柑橘「美娘」等試吃，透過美食饗宴、物產展示與交流互動，「大分之夜」讓來賓從味覺、視覺到文化層面，全方位感受大分縣的自然恩惠與生活魅力，