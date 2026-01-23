彰化捐血送土雞、禮券最高送500元 捐血車未開張民眾就排隊

彰化東區扶輪社、彰化縣不動產建築開發同業公會等單位主辦的捐血送土雞及禮券，9點半才開始的捐血活動吸引許多民眾提早到場，搶得頭香的林先生從7點多就排隊，他說，上周捐血抽黃金人多到嚇一跳，今天大早就到場。

彰化東區扶輪社長劉燦霖表示，捐血活動已辦20多年，一開始是因有會員捐冷凍土雞，受捐血民眾歡迎，後來持續作為捐血的贈品，也很有代表性。劉燦霖說，現場準備了400多隻土雞，活動持續到下午4點，只要有民眾來捐血都會送，數量沒有上限。

林先生今早第一個捐到血，他說，已有20年捐血資歷，已捐了100多次；上星期彰化捐血抽黃金，到場打算捐血，卻無奈人數過多捐不成，今天特別提早來排隊。