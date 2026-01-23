藍白提718億新興計畫 盧秀燕盼行政院通過照顧百姓
立法院藍白提出中央政府總預算新興計畫動支案，包含TPASS在內共新台幣718億元。台中市長盧秀燕今天受訪表示，既然立法院有誠意提出，希望行政院趕快通過，照顧全國百姓。
立法院藍白黨團日前在院會提案，根據「預算法」第54條，讓TPASS通勤月票等在內攸關民生急迫使用的新興計畫預算，在立法院同意下可先動支。
盧秀燕今天出席台中市大里區仁化、仁德里市民活動中心啟用典禮，她接受媒體訪問做上述表示。
盧秀燕說，立法院有誠意提出718億的新興計畫預算，其中包含許多民眾關心的TPASS經費，還有社福扶助、弱勢照顧、教育、交通等。718億不是小數目，希望行政院趕快通過預算，讓全國適用，並下放到地方，照顧全國百姓。
民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，藍白使用障眼法，被罵了才要處理新興計畫。他提到，總預算案就是一個案不能分割，只有一讀後交付委員會，才能各自排序。盧秀燕的回答是法盲，藍白此舉是煙霧彈，違憲又違法。
國民黨台中市議會黨團書記長李中表示，黨團呼籲行政院快點通過TPASS及各項社福扶助、教育與弱勢照顧的預算，這些都攸關民眾福祉，不要讓民眾日常出行與生活便利的需求受到影響。
