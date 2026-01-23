台中跳蛙公車寒假調整班距 2月開學恢復

快訊

中央社／ 台中23日電

台中市政府為學生加開跳蛙公車、區間車、延、繞等路線，寒假期間1月26日到2月14日調整班距或暫停服務，部分路線以寒假或假日班表發車，新學期開學恢復，一般公車正常發車。

台中市政府交通局今天發布新聞稿，交通局長葉昭甫表示，為快速疏運學生上、放學尖峰時段人潮，交通局規劃「跳蛙幹線公車」，主要有200、500、700、900等路線，涵蓋中興幹線、崇德幹線與北屯幹線等，採停靠少數主要站點並密集發車方式，縮短學生乘車到校時間。

交通局說，持續蒐集各校乘車需求，協調業者除班次時刻調整，更盤點就近公車路線以上、放學時段提供「延」、「繞」、「副」或區間車服務，這類路線部分原則配合寒、暑假停駛，但如果學校由於輔導課等安排提需求，交通局也會協調客運業者調度人力及車輛，提供特定班次服務學生，確保補足學生運輸便利性。

寒假期間包含春節假期，民眾安排出遊計畫，葉昭甫表示，中市府持續以「通學友善、通勤便捷、觀光便利」為目標優化公共運輸服務，台中公車路線串聯各景點與商圈、夜市及轉運節點，歡迎民眾多利用捷運、公車等大眾運輸路網，輕鬆暢遊城市各區。

