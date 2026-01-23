快訊

嬰兒奶粉食安風波：雀巢、拉克塔利斯自主下架商品有哪些？

員林將試辦補助廚餘機 最高5千元

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
員林市公所將限額補助家戶採購廚餘機，讓垃圾減量，處理廚餘更方便。圖／員林清潔隊提供
員林市公所將限額補助家戶採購廚餘機，讓垃圾減量，處理廚餘更方便。圖／員林清潔隊提供

彰化縣員林市公所今年起試辦補助廚餘機，3月2日到16日申請，每戶最高補助5000元，補助金額為發票金額上限40%，名額有限，若超出預算採抽籤辦理，希望能有效達到垃圾減量。

員林市代理市長賴致富說，這是彰化縣首度有鄉鎮市公所提出補助計畫，今年試辦先編列預算50萬元，將視成效再調整。主秘賴冠宇說，廚餘機補助案採申請制，民眾可持今年1月1日後買廚餘機的發票申請補助，一戶一台為限，每台一般可補助購買金額30%；持員林幸福卡可補助40%。每戶最高補助5000元。若超出預算，採抽籤辦理。

採書面申請，詳情可查詢公所和清潔隊網站。因廚餘機種類多，價格從日系2萬多元到數千元不等，公所補助的機型包括「生物分解型」利用微生物菌種分解廚餘；「乾燥處理型」利用熱能或送風烘乾廚餘水分；「混合處理型」須包含結合生物分解或乾燥處理機能之廚餘機。

另有二種廚餘機不補助，包括安裝於流理台排水管，將廚餘破碎後直接排放至下水道的「粉碎型」廚餘機；另透過低溫方式的「冷藏冷凍型」廚餘機均不補助。

去年因台中非洲豬瘟疫情而禁用廚餘餵豬，衍生大量家戶廚餘讓各地政府頭痛。最近賣場廚餘機詢問度大增，因少量生熟廚餘都可一次丟進廚餘機，立即乾燥化，減少回收的不便，乾燥化的廚餘又可拿來當成有機堆肥，員林公所編列預算補助，以達到垃圾減量。

延伸閱讀

名額有限！彰化員林開辦補助廚餘機 最高補助5千元

房子被詐團賣了？多人突收「地籍異動簡訊通知」 竟是員林地政搞烏龍

禁廚餘陣痛期 新北加碼轉用飼料及設備補助 助豬農轉型

當廚餘直接倒掉？豆腐包裝水富含蛋白可以做出美味甜點

相關新聞

捐血送土雞！不畏寒流來襲 相揪來家樂福彰化店捐熱血

捐血越來越多禮，繼上周彰化榮華慈善會舉辦「捐血抽黃金」後，彰化東區扶輪社及彰化縣不動產建築開發商業同業公會明天（23日）...

台中大里垃圾打包移文山「庸人自擾」

為去化台中大里掩埋場堆積逾40萬公噸的垃圾，市府編列1.3億元計畫打包轉移到文山掩埋場，全年預計處理8萬公噸，卻遭抗議不...

員林將試辦補助廚餘機 最高5千元

彰化縣員林市公所今年起試辦補助廚餘機，3月2日到16日申請，每戶最高補助5000元，補助金額為發票金額上限40%，名額有...

中市國小人行道多處破損、高低不平 家長怨「讓學童走在危機中」

台中市近年推動東南區綠化的「城南之心」計畫，縫合綠園道、通學步道與公園綠地，不過家長陳情，多處路段施作人行道，卻未優先顧...

「逛一次不夠」在台中綠美圖逛展看書再喝杯咖啡 享受片刻時光

走進台中綠美圖，不只是看展或借書，現在多了一個可以慢下來的理由。去年12月中旬開館的綠美圖，結合市立美術館與市立圖書館，...

甲安埔將建首座公立溫水游泳池 盧秀燕宣布啟動尚泳計畫

台中市長盧秀燕今日宣布啟動「台中尚泳計畫」，更斥資將在大甲國小新建結合室內溫水游泳池與禮堂的複合式建築，預計投入2.85...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。