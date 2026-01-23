員林將試辦補助廚餘機 最高5千元

彰化縣員林市公所今年起試辦補助廚餘機，3月2日到16日申請，每戶最高補助5000元，補助金額為發票金額上限40%，名額有限，若超出預算採抽籤辦理，希望能有效達到垃圾減量。

員林市代理市長賴致富說，這是彰化縣首度有鄉鎮市公所提出補助計畫，今年試辦先編列預算50萬元，將視成效再調整。主秘賴冠宇說，廚餘機補助案採申請制，民眾可持今年1月1日後買廚餘機的發票申請補助，一戶一台為限，每台一般可補助購買金額30%；持員林幸福卡可補助40%。每戶最高補助5000元。若超出預算，採抽籤辦理。

採書面申請，詳情可查詢公所和清潔隊網站。因廚餘機種類多，價格從日系2萬多元到數千元不等，公所補助的機型包括「生物分解型」利用微生物菌種分解廚餘；「乾燥處理型」利用熱能或送風烘乾廚餘水分；「混合處理型」須包含結合生物分解或乾燥處理機能之廚餘機。

另有二種廚餘機不補助，包括安裝於流理台排水管，將廚餘破碎後直接排放至下水道的「粉碎型」廚餘機；另透過低溫方式的「冷藏冷凍型」廚餘機均不補助。

去年因台中非洲豬瘟疫情而禁用廚餘餵豬，衍生大量家戶廚餘讓各地政府頭痛。最近賣場廚餘機詢問度大增，因少量生熟廚餘都可一次丟進廚餘機，立即乾燥化，減少回收的不便，乾燥化的廚餘又可拿來當成有機堆肥，員林公所編列預算補助，以達到垃圾減量。