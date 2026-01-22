台中市獅子會寒冬送暖18年 獨居長者提前圍爐
台中市鴻鈺獅子會每年歲末邀請獨居長輩圍爐，今年邁入第18年，今年攜手正大墩獅子會辦桌，邀請逾300名獨居長者圍爐，送上1000顆壽桃與250件保暖棉被，寒冬中送上溫暖。
圍爐宴今天在潮港城舉辦，席開45桌，300名獨老齊聚提前圍爐，南區新榮里里長陳宏誌表示，長輩們捧著壽桃與棉被時，臉上也綻放久違的笑容，感受到「有人記得我」的踏實與溫度。
現場為守護長輩健康，活動更安排義診、義剪、視力檢測、糖尿病檢測、骨質密度檢測、精油推拿按摩、春聯索取等服務，讓長輩在溫暖陪伴中迎接新春。
鴻鈺獅子會會長何湘茹表示，看到長輩們在圍爐席間綻放笑容，就是對獅子會最好的肯定。正大墩獅子會會長劉哲佑說，邀請公益表演團隊帶來熱舞、歌唱等節目，讓長輩提前感受熱鬧喜慶的新年氛圍。
藍興堡發展協會理事長蔡明昌強調，獨居長輩的資源相對匱乏，也容易被忽視，歲末圍爐活動能讓長輩的笑容，成為社區最美的風景。
