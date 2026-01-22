捐血送土雞！不畏寒流來襲 相揪來家樂福彰化店捐熱血

捐血越來越多禮，繼上周彰化榮華慈善會舉辦「捐血抽黃金」後，彰化東區扶輪社及彰化縣不動產建築開發商業同業公會明天（23日）在家樂福彰化店主辦的捐血活動，只要捐血就送1隻土雞等多項禮物，希望民眾不畏寒流來襲，能踴躍捲袖捐輸熱血。

明天在家樂福彰化店舉辦的這場捐血活動，從上午9時30分到下午4時舉行，只要到場捐血就可獲贈土雞1隻、家樂福禮券200元、麵線禮盒1盒、衛生紙6包、咖啡一杯，獎品相當豐富，如果捐血500cc，則再加贈禮券300元及6包衛生紙。

彰化榮華慈善會本月18日在家樂福彰化店前舉辦捐血活動，特別準備價值6000元的黃金飾品包括金元寶、金幣、平安龜共8份，提供抽獎，果然「抽黃金」吸引許多人前往捐血，活動一早人氣爆棚，有民眾清晨4點多天還沒亮就到場等候，上午9點20分開始捐血後，現場人潮大排長龍、幾乎看不到盡頭。