「逛一次不夠」在台中綠美圖逛展看書再喝杯咖啡 享受片刻時光

走進台中綠美圖，不只是看展或借書，現在多了一個可以慢下來的理由。去年12月中旬開館的綠美圖，結合市立美術館與市立圖書館，打造藝術與閱讀共存的空間，如今再加入書店與咖啡香，讓不少民眾直呼「逛一次不夠」。

館方特別在館內規劃兩處公眾服務空間，邀請藝術書籍策展品牌朋丁（pon ding）與咖啡品牌Pharos Coffee進駐，讓觀眾在看展之餘，可以翻書、喝咖啡、找個角落坐下來，享受屬於自己的片刻時光。

不少民眾一走進朋丁書店，第一個感受就是「跟想像中的美術館賣店不一樣」，不賣紀念品而是一間專注藝術與獨立出版的書店。書架設計開放、流動，呼應綠美圖的建築特色，書籍則以主題策展方式呈現，讓人即使沒有特定目的，也能隨手翻閱、慢慢發現感興趣的內容。未來不定期舉辦講座與小型交流活動。

店內同時設有文化選品區，從文創商品到設計物件，都是精選與綠美圖氣質相符的日常用品，讓藝術感可以被帶回生活中。

想轉換心情，一樓的Pharos Coffee成了不少人停留的下一站。店內主打淺焙單品手沖與義式咖啡，搭配手作麵包等輕食，適合逛館後小歇片刻。空間選用台灣設計團隊製作的家具，並加入專屬聲音設計，讓整體氛圍安靜卻不冷清。

台中市立美術館表示，書店與咖啡店的加入，讓藝術與閱讀更自然地融入日常，也讓民眾在觀展之外，有更多停留與交流的理由。

文化局也指出，透過閱讀與咖啡，綠美圖希望成為市民願意久待的文化基地。下次走進綠美圖，不妨放慢腳步，選一本書、點一杯咖啡，讓藝術成為生活裡輕鬆而自然的一部分。