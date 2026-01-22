中市國小人行道多處破損、高低不平 家長怨「讓學童走在危機中」

台中市近年推動東南區綠化的「城南之心」計畫，縫合綠園道、通學步道與公園綠地，不過家長陳情，多處路段施作人行道，卻未優先顧及學校周邊最需要的安全動線，質疑工程推動缺乏整體規劃，讓孩子每天通學走在危機中。教育局表示，已督促校方提報改善需求並邀集相關單位會勘，協助學校改善該路段通學環境。

台中南區國光國小仁和路段緊鄰正義街交叉路口，該路段綠蔭盎然、樹冠成蔭，有「綠色隧道」美稱，是地方長輩日常運動散步的重要路線。

不過家長投訴，指國光國小正義街側人行道多處出現裂縫、破損與高低不平，補丁痕跡明顯，行走時容易踩空或絆倒，學童與長者走在危機中，要求改善人行道，應將學校旁的通學路線，列為優先改善範圍。

民進黨市議員陳雅惠表示，國光國小正義街段人行道應該部分重做，校園圍牆具有安全防護功能，圍牆一定要留，不應因施工方便就拆除或變更設計，可針對牆體結構補強並粉刷整修，兼顧校園安全與市容景觀。她強調，市府推動城南之心工程，應重視居民真正每天使用的步行環境，避免工程淪為表面、忽略生活需求。

教育局表示，持續協助學校進行周邊通學環境改善，去年已協助36個學校退縮騎樓地或改善無遮簷人行道，總計投入2005萬元經費。教育局也協助大雅區陽明國小等6所學校提報申請內政部國土署「永續提升人行安全計畫」，獲中央核定1億9187萬元，協助學校改善校園通學路徑及銜接社區鄰里易肇事路口、高風險路廊等，建構讓家長放心、學童安心的通學路網。

教育局強調，各校應檢視周邊通學環境，如通學路徑存在人行道鋪面修繕、騎樓占用、阻礙設施移除、無障礙斜坡道建置等改善需求，可函報教育局邀集相關單位會勘，共同協助學校改善通學環境，以維護學童安全。